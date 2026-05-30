Diego Guauque confiesa cuál fue el motivo de su operación y denuncia demoras médicas

Diego Guauque volvió a enfrentar una compleja situación de salud que lo llevó al quirófano el pasado 21 de mayo. Aunque inicialmente la noticia generó preocupación entre sus seguidores, el periodista aclaró que esta vez no estaba relacionada con una recaída del cáncer que padeció años atrás.

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Por qué operaron a Diego Guauque

Según explicó, el problema surgió por una secuela de las radioterapias que recibió durante su tratamiento oncológico. Con el paso del tiempo, su duodeno comenzó a estrecharse debido a una cicatrización interna, sobre el diagnóstico contó: "A mí se me empezó a cerrar el duodeno". Además, explicó que los médicos detectaron una estenosis que redujo considerablemente el paso de los alimentos: "Una persona normal lo tiene de 20 milímetros y el mío ya estaba en seis".





La situación empezó a manifestarse cuando notó que se llenaba mucho más rápido al comer, sin embargo, el problema se agravó debido a las demoras en la autorización del procedimiento que necesitaba para corregir la afección. Sobre ese difícil momento relató: "Se demoró la autorización para que me hicieran un procedimiento que llaman una dilatación".

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Mientras esperaba la aprobación, su estado empeoró y tuvo que acudir por urgencias a una clínica. Allí los médicos determinaron que era necesario intervenirlo de inmediato e incluso ponerle una sonda para evacuar el contenido acumulado en su sistema digestivo.

Como ha ocurrido desde que superó el cáncer, Diego reconoció que el temor a una recaída volvió a aparecer. Recordó que una de sus primeras preguntas fue: "¿Hay tumor, hay recaída?". Cuando los especialistas le confirmaron que no existía evidencia de cáncer, sintió tranquilidad y decidió enfocarse en la recuperación.

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La intervención permitió ampliar parcialmente el duodeno, pasando de seis a doce milímetros, pero el tratamiento aún no termina. El periodista reveló que dentro de aproximadamente 20 días deberá someterse a una segunda dilatación para seguir recuperando la apertura normal del conducto digestivo.

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Pese a los nuevos desafíos médicos, Diego confirmó que su cáncer continúa controlado y que los exámenes realizados hasta ahora no muestran señales de que la enfermedad haya regresado.

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