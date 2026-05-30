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Diego Guauque fue operado por problemas con su duodeno, denuncia demoras médicas

El periodista de Séptimo Día confesó que le atemorizó tener una recaída del cáncer, sin embargo, dejó claro que este problema no tuvo nada que ver, sigue sin tumores y mejorando poco a poco.

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Diego Guauque confiesa cuál fue el motivo de su operación y denuncia demoras médicas

El periodista confesó que le atemorizó tener una recaída del cáncer, sin embargo, dejó claro que este problema no tuvo nada que ver, sigue sin tumores y mejorando poco a poco.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de may, 2026
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