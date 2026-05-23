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La Red: Resumen: Esperanza Gómez, Totó la Momposina y María Eugenia Penagos, mujeres resilientes - CaracolTV
Esperanza Gómez se sincera sobre el doloroso momento que debe atravesar, mientras que María Eugenia Penagos recibe un honor en vida y Totó la Momposina es homenajeada.
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La Red: Resumen: Esperanza Gómez, Totó la Momposina y María Eugenia Penagos, mujeres resilientes
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Esperanza Gómez se sincera sobre el doloroso momento que debe atravesar, mientras que María Eugenia Penagos recibe un honor en vida y Totó la Momposina es homenajeada.
Por:
Mariana Hernández Rodríguez
|
23 de Mayo, 2026
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