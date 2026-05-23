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La Red: Resumen: Esperanza Gómez, Totó la Momposina y María Eugenia Penagos, mujeres resilientes - CaracolTV

Esperanza Gómez se sincera sobre el doloroso momento que debe atravesar, mientras que María Eugenia Penagos recibe un honor en vida y Totó la Momposina es homenajeada.

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Resumen: Esperanza Gómez, Totó la Momposina y María Eugenia Penagos, mujeres resilientes

La Red: Resumen: Esperanza Gómez, Totó la Momposina y María Eugenia Penagos, mujeres resilientes

Esperanza Gómez se sincera sobre el doloroso momento que debe atravesar, mientras que María Eugenia Penagos recibe un honor en vida y Totó la Momposina es homenajeada.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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