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Qué accidente sufrió Leo, exparticipante del ‘Desafío’ y amigo de Zambrano - CaracolTV

Leo, exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI', mostró la atención que recibió luego de sufrir un incidente mientras practicaba actividad física en el gimnasio.

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Leo, exparticipante del ‘Desafío’, sufrió accidente en el gimnasio: quedó grabado en VIDEO

El exdesafiante mostró la atención que recibió luego de sufrir un incidente mientras practicaba actividad física. El deportista, al parecer, se encuentra mejor de salud.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de may, 2026
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Qué le pasó a Leo, exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI'.
Qué le pasó a Leo, exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI'.
Foto: Caracol Televisión.