Leo, exparticipante del ‘Desafío’, sufrió accidente en el gimnasio: quedó grabado en VIDEO

Leo volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se observa un accidente que sufrió mientras entrenaba en el gimnasio. El creador de contenido y modelo se dio a conocer por su participación en el reality de los colombianos, donde hizo parte de la etapa final del programa junto a Isa y fortaleció una relación de amistad con Zambrano, ganador de la temporada.

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Qué le pasó a Leo, exparticipante del Desafío

De acuerdo con el video publicado en sus plataformas digitales, el accidente ocurrió mientras realizaba ejercicios de pierna en el gimnasio. El joven se encontraba cargando peso en una máquina cuando perdió el control de la misma, aparentemente debido al cansancio acumulado durante el entrenamiento.

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El hecho hizo que sufriera una lesión, razón por la que tuvo que detener inmediatamente la actividad física. Posteriormente, mostró que recibió atención por parte de dos mujeres, quienes le hicieron masajes en la pierna afectada y le recomendaron mantener reposo mientras avanza su recuperación.

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Tras la publicación del clip, varios seguidores reaccionaron en redes sociales y aprovecharon para enviarle mensajes de aliento para que pronto mejore su estado de salud.

"Se pone a levantar más peso del que puede", "Uy, hasta a mí me dolió", "¿Y por qué no llevaba puesto los tenis?", "Se desgarra los músculos por estar cargando pesos que a veces las piernas no soportan. Hay que ver también la hidratación días antes", "Mucho peso, poco descanso", "Esos ejercicios tiene que hacerlos con tenis", "El agarre es muy importante en esos ejercicios", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Recientemente, Leo volvió a parecer en redes para promocionar algunos proyectos y mostró un mejor semblante, lo que alivió a su comunidad.

Desde su salida del formato televisivo, Leo ha mantenido actividad constante en redes sociales, espacios en los que comparte contenido relacionado con su rutina diaria, entrenamientos y encuentros con algunos de sus excompañeros del programa. Además, también ha participado en diferentes viajes y actividades junto a varios integrantes del reality. De hecho, estuvo presente en uno de los momentos más comentados por los seguidores del programa, cuando Julio conoció el mar.

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