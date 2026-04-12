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Julio, del 'Desafío 2025', cumplió el sueño de conocer el mar: compañero viajaron con él - CaracolTV

El Súper Humano publicó una serie de historias en donde mostró el reencuentro con sus compañeros luego de haberse conocido en La Ciudad de las Cajas. Mira acá el video.

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Julio, del 'Desafío 2025', cumplió el sueño de conocer el mar: compañero viajaron con él

El Súper Humano publicó una serie de historias en donde mostró el reencuentro con sus compañeros luego de haberse conocido en La Ciudad de las Cajas. Mira acá el video.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Julio, del 'Desafío del Siglo XXI', mostró en redes que conoció el mar.