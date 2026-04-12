Julio, del 'Desafío 2025', cumplió el sueño de conocer el mar: compañero viajaron con él

Julio, exparticipante del ‘Desafío del Siglo XXI’, volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales luego de compartir una actualización sobre un momento personal. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el joven informó que ya había conocido el mar, una experiencia que, según lo mostrado, hacía parte de sus metas personales.

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Durante su paso por el reality, Julio había relatado a sus compañeros aspectos de su vida, entre ellos sus escasos recursos y su procedencia humilde. Incluso, en medio de las conversaciones dentro del programa, mencionó que en su hogar no contaba con servicio de energía eléctrica, situación que generó distintas reacciones dentro de la competencia.

En sus recientes publicaciones, el exparticipante reposteó un video que fue grabado por Leo, quien también hizo parte del reality. En el contenido, su compañero le preguntó cómo se sentía tras haber alcanzado este objetivo. Frente a esto, Julio respondió emocionado que nunca se ha metido al mar, así que Leo le manifestó su intención de acompañarlo próximamente en esa experiencia.

Además, de acuerdo con lo que se observó en redes sociales, el viaje habría sido compartido con otros exintegrantes del programa. Entre ellos se encontrarían Rosa y Miryan, quienes también habrían estado presentes durante la salida. En el recorrido, el grupo se habría tomado fotografías con algunos seguidores y habría compartido distintos momentos relacionados con el paisaje del lugar.





Por otra parte, el paso de Julio por el programa de Caracol Televisión tuvo varios momentos que marcaron su participación dentro del formato. En una primera etapa, el competidor salió del juego; sin embargo, tiempo después se reincorporó en la segunda parte de la competencia, en la que regresó para formar dupla con Tina en la fase final del programa.

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No obstante, el desarrollo del juego implicó cambios en las estrategias de los participantes. En ese sentido, Tina comenzó a trabajar con Kevyn. Como resultado de este ajuste, Julio pasó a integrar equipo con Sofi, representante del grupo Neos, lo que configuró una nueva etapa dentro del reality.

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Las reacciones por parte de sus admiradores no se han hecho esperar, pues le han dejado mensajes de admiración y lo felicitan por haber alcanzado un nuevo logro en su proceso.

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