Murió Pedro Beltrán, ícono de la cumbia y autor de 'El santo y parrandero', a los 96 años

El Caribe está de luto tras conocerse el fallecimiento de Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, una de las figuras más influyentes del folclore y de la cumbia en Colombia. El pasado sábado 11 de abril se confirmó su muerte a los 96 años, luego de varios días de hospitalización en una clínica de Barranquilla. Su trayectoria artística y su aporte a la música tradicional marcaron varias generaciones y dejaron un legado amplio dentro del panorama cultural del país.

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De qué murió Pedro ‘Ramayá’ Beltrán

De acuerdo con la información entregada por su familia, el músico había sido ingresado por complicaciones respiratorias. Inicialmente presentó un cuadro de tos; sin embargo, con el paso de los días, este se agravó y derivó en la presencia de líquido en los pulmones, lo que motivó su permanencia bajo atención médica especializada. A pesar de los esfuerzos realizados durante su hospitalización, su estado de salud no logró estabilizarse.



Pedro Beltrán nació en 1930 en Patico, corregimiento de Talaigua Nuevo, en el departamento de Bolívar. Desde temprana edad encontró en la música un camino que lo acompañaría durante toda su vida. En ese proceso, la flauta de millo se convirtió en su principal instrumento y en el elemento distintivo de su carrera, consolidándolo como uno de sus mayores exponentes.

A lo largo de su vida artística desarrolló una producción musical extensa, con más de 300 composiciones que reflejan su dedicación constante. Entre sus obras más recordadas se encuentran ‘El santo y parrandero’ y ‘Ramayá’, piezas que lograron amplia difusión y que permanecen como parte del repertorio tradicional.





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En reconocimiento a su trayectoria, recibió el Premio Vida y Obra otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Asimismo, su presencia fue destacada en distintos espacios culturales y festivos. En 2002 fue nombrado Rey Momo del Carnaval de Barranquilla, una designación que resalta su vínculo con una de las celebraciones más representativas del país.

Además, durante su carrera fue objeto de homenajes en eventos como el Festival de Orquestas y la Noche de Guacherna, escenarios en los que se resaltó su aporte a la música del Caribe colombiano. Estas participaciones evidencian su permanencia en la memoria colectiva y su papel dentro de las expresiones culturales.

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