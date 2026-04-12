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De qué murió Pedro 'Ramayá' Beltrán, autor de 'El santo y parrandero' - CaracolTV

El músico y autor de destacadas canciones como ‘El santo y parrandero’ y ‘Ramayá’ falleció en 'La Arenosa' luego de estar bajo supervisión médica durante varios días. Esto se sabe sobre su deceso.

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Murió Pedro Beltrán, ícono de la cumbia y autor de 'El santo y parrandero', a los 96 años

El músico y autor de destacadas canciones como ‘El santo y parrandero’ y ‘Ramayá’ falleció en 'La Arenosa' luego de estar bajo supervisión médica durante varios días. Esto se sabe sobre su deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Murió Pedro 'Ramayá' Beltrán, ícono de la cumbia en Colombia, a los 96 años.