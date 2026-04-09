Murió famoso actor de 'Juego de Tronos' a los 35 años, tras luchar contra dura enfermedad

Hay luto en la industria del entretenimiento internacional debido a la muerte de Michael Patrick, destacado actor irlandés, recordado por su participación en la serie 'Juego de Tronos'. La noticia fue dada a conocer por Naomi, la esposa, a través de una publicación que realizó en la propia cuenta del actor. Con una foto de su matrimonio y unas emotivas palabras despidió a su compañero de vida.

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Según informó en la plataforma, falleció rodeado de sus seres queridos luego de haber ingresado 10 días antes al Hospicio de Irlanda del Norte.

"Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo durante los últimos años de su enfermedad, sino cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo. Estamos profundamente agradecidos a todas las personas que nos apoyaron durante los últimos años", escribió.

Diferentes usuarios de Internet y fanáticos de la serie lamentaron el hecho: "Les envío todo mi amor y corazón a todos durante este tiempo. Individual y colectivamente Mick tocó nuestros corazones, dándome preciosos recuerdos que siempre contemplaré", "Siento mucho tu pérdida. Mick tocó la vida de tantas personas y fue un tesoro para nuestra comunidad creativa. Qué legado deja. Se le va a echar mucho de menos. Mi amor para todos ustedes ❤️", son algunos de los mensaje que se leen.



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Qué enfermedad tenía Michael Patick, actor de 'Juego de Tronos'

El 1 de febrero de 2023, Patrick fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que ataca las neuronas que controlan el movimiento en el cuerpo, condición que lo llevó a afectar su capacidad de caminar, hablar, comer e incluso respirar.

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Desde que se enteró de su estado de salud y, a medida que avanzaba la enfermedad, registró el proceso a través de las plataformas digitales, conectando de esta forma con miles de personas que estaban atravesando por una situación similar.

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Patrick es recordado por su participación en la sexta temporada de 'Juego de Tronos' y, además, por haber forjado una sólida carrera en el teatro y la televisión, trabajando en otros proyectos como 'Blue Lights', 'This Town' y 'Krypton'.