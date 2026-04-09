Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
En Vivo 'A Otro Nivel'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
Programación
'La Reina del Flow 3'

Murió Michael Patrick, actor de 'Juego de Tronos', a los 35 años - CaracolTV

Michael Patrick, recordado por su participación en la sexta temporada de 'Juego de Tronos', murió luego de combatir durante tres años la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Murió famoso actor de 'Juego de Tronos' a los 35 años, tras luchar contra dura enfermedad

Michael Patrick, recordado por su participación en la sexta temporada de la serie, fue diagnosticado con enfermedad neurodegenerativa hace tres años. Su esposa le dio en redes el último adiós.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de abr, 2026
Comparta en:
Murió destacado actor de 'Juego de Tronos' luego de luchar contra dura enfermedad.