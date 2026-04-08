Expareja de Maluma arremetió contra el cantante y le escribió una carta en reality

Durante su participación en un reality show en Chile, la modelo y actriz colombojaponesa Akemi Nakumura realizó una actividad en la que los concursantes debían escribir cartas dirigidas a personas que extrañaban. En ese contexto, la participante dedicó un extenso mensaje al cantante Maluma, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño Arias.

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Esto dijo la expareja de Maluma frente a lo que vivió en su relación con el cantante

En la carta, Nakumura recordó la relación que mantuvo con el artista y señaló que tuvo un impacto significativo en su vida personal. A lo largo del ejercicio, expresó que echaba de menos una conexión similar, al tiempo que mencionó situaciones que marcaron la relación:"Más allá de la infidelidad, es la falta de agradecimiento...El que me ridiculizaras y me humillaras y me pisotearas todo lo que había construido". Se refirió a aspectos relacionados con la falta de lealtad, así como a episodios en los que sintió que su imagen y sus esfuerzos fueron afectados.



La modelo también hizo una reflexión sobre su papel dentro de la relación, al indicar que entregó más de lo que recibió y que permitió situaciones que, con el paso del tiempo, consideró que no debió aceptar. En medio de estas afirmaciones, reconoció el trabajo del cantante en su carrera musical y señaló que comprendía el esfuerzo que lo llevó a alcanzar su posición en la industria, lo que le generaba admiración.





En su mensaje, Nakumura evocó al hombre del que se enamoró en el pasado y lo describió como una de las personas que dejó una huella en su vida. Además, incluyó recuerdos cotidianos de la convivencia, mencionando que extrañaba momentos específicos compartidos durante la relación.

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La historia entre ambos se remonta a varios años antes de que el artista iniciara su relación con Susana Gómez, con quien posteriormente formó una familia. Nakumura y el cantante mantuvieron un vínculo que, según se conoció, se desarrolló de manera discreta y alejada de la exposición mediática durante aproximadamente ocho años.

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La relación finalizó en 2018. Tras la ruptura, el cantante tuvo un breve noviazgo con Susana Rentería, situación que, de acuerdo con lo expresado por Nakumura en distintos momentos, influyó en la manera en que vivió el cierre de su historia con el artista e indicó que se sintió humillada.

Ese mismo año, Maluma lanzó la canción "Marinero", la cual fue relacionada públicamente con la ruptura debido a su contenido. Sin embargo, Nakumura manifestó que no se sintió identificada con esa interpretación ni consideró que reflejara lo vivido durante su relación.

La carta presentada en el reality permitió que la modelo expusiera su versión de los hechos y compartiera una mirada retrospectiva sobre una etapa significativa de su vida personal.

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