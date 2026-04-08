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Qué dijo expareja de Maluma arremetió contra el cantante por infidelidad y le escribió una carta en reality - CaracolTV

Akemi Nakumura participó en una dinámica en un programa chileno y dirigió un mensaje a su expareja, en el que abordó aspectos de su historia juntos y reflexionó sobre su vínculo.

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Expareja de Maluma arremetió contra el cantante y le escribió una carta en reality

Akemi Nakumura participó en una dinámica en un programa chileno y dirigió un mensaje a su expareja, en el que abordó aspectos de su historia juntos y reflexionó sobre su vínculo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de abr, 2026
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