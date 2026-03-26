Maluma habla de su deseo de ampliar su familia junto a Susana Gómez: "Me da pena con ella"

El cantante Maluma participa en un espacio en vivo junto a Jay Wheeler, en el que aborda aspectos de su vida personal y familiar. Durante la conversación, el artista se refiere a su experiencia como padre y a los planes que contempla junto a su pareja, Susana Gómez.

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Este es el número de hijos que quiere tener Maluma

En el desarrollo del diálogo, Maluma expone que su perspectiva cambia tras el nacimiento de su hija Paris. Señala que la llegada de la menor influye en la manera en que proyecta su vida familiar, al considerar la posibilidad de que crezca acompañada por hermanos. En ese contexto, menciona su interés en construir una familia con varios hijos.



Durante el intercambio, Jay Wheeler le plantea la pregunta sobre la cantidad de hijos que le gustaría tener. Ante esto, Maluma responde que la decisión no depende únicamente de él, ya que reconoce el papel de su pareja en el proceso de gestación y la importancia de tomar decisiones conjuntas. En ese mismo momento, indica que siente pena al revelar esta cifra, sobre todo por lo que piense y sienta Susana.

A pesar de esa consideración, el cantante manifiesta que contempla un rango de minino tres y máximo cinco hijos como posibilidad. Pero siempre deja claro que, si se amplia su familia, es por decisión tanto de él como de su pareja, quien es la persona que debe tener al bebé y pasar por todo este proceso.



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Desde el nacimiento de Paris, tanto Maluma como Susana Gómez comparten en redes sociales distintos momentos relacionados con su vida familiar. Entre estas publicaciones se incluyen imágenes y registros de celebraciones y encuentros, que muestran actividades cotidianas y fechas especiales.

La interacción del cantante, frente al número de hijos, en el espacio digital genera reacciones por parte de sus seguidores, quienes responden a sus declaraciones con mensajes en los que hacen referencia a la posibilidad de una familia numerosa: "Si nos organizamos, seriamos una familia", "Yo le podría colaborar con uno", "Estoy de acuerdo necesitamos más genetica como esa", "El equipo de fútbol 😂", "tranquilo, con confianza 😂😂".

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Recordemos que su hija ,Paris, cumplió dos años el pasado 9 de marzo. Para esta fecha, el cantante organizó una celebración de carácter privado junto a familiares cercanos. El evento contó con una temática relacionada con el mar y los océanos, y posteriormente algunos momentos de la reunión se difundieron a través de redes sociales.

Con estas declaraciones, el artista deja ver cómo su vida personal sigue tomando protagonismo junto a su carrera. Mientras continúa compartiendo momentos con su familia en redes sociales, la idea de tener más hijos queda sobre la mesa como parte de sus planes a futuro junto a Susana Gómez.

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