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Cuántos hijos quiere tener Maluma habla de su deseo de ampliar su familia junto a Susana Gómez: "Me da pena con ella" - CaracolTV

El cantante Maluma revela en un stream junto al Jay Wheleer el número de hijos que sueña tener con su pareja tras el nacimiento de su hija Paris, lo que marca un cambio en su perspectiva familiar.

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Maluma habla de su deseo de ampliar su familia junto a Susana Gómez: "Me da pena con ella"

El cantante Maluma revela en un stream junto al Jay Wheleer el número de hijos que sueña tener con su pareja tras el nacimiento de su hija Paris, lo que marca un cambio en su perspectiva familiar.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de mar, 2026
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