Taylor Lautner, estrella de Crepúsculo, anuncia que será padre por primera vez

Taylor Lauther, actor modelo y artista estadounidense, quien es reconocido por su papel de Jacob Black en la serie de películas "Crepúesculo", anunció que será padre en redes sociales. En las fotografías, ambos aparecen en un entorno natural mientras muestran la ecografía, confirmando el inicio de esta nueva etapa familiar.

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La publicación incluye un mensaje en el que el actor hace referencia a la coincidencia de nombres entre ambos: "¿Qué es mejor que dos Taylor Lauther?", un detalle que ha marcado su relación desde sus inicios. En las imágenes, la pareja posa sonriente mientras muestra el primer registro del embarazo, confirmando así una nueva etapa en su vida personal.

Frente a la noticia, sus seguidores y amigos no dudaron en dejar sus mensajes de felicidad con la noticia: "El corazón estallando, Os quiero", "¡¡¡¡La mejor noticia de la historia!!!", "!!!VAN HACER LOS MEJORES PADRES", "Felicidades Tay y Tay", "Mis 3 personas favoritas", "Pequeño Jacobbb", "Nuestro Jacob va a ser papá", entre otros mensajes.



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Ella es la esposa de Taylor Lauther: llevan el mismo nombre

La historia entre Taylor Lautner y Tay Dome comienza en 2018, luego de ser presentados por Makena Moore, hermana del actor. Desde ese momento, la relación avanza de manera constante. Mientras él desarrolla su carrera en la industria del entretenimiento, ella se desempeña como enfermera titulada y también impulsa proyectos relacionados con el bienestar emocional.

Entre estos proyectos se encuentra un espacio digital enfocado en temas de salud emocional, además de un pódcast que ambos crean en conjunto llamado “The Squeeze”. En este formato conversan con expertos y figuras públicas sobre temas como ansiedad, relaciones personales y crecimiento individual, consolidando así una línea de contenido centrada en el bienestar.

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Tras casi tres años de relación, Taylor Lautner propone matrimonio en noviembre de 2021. El compromiso también se hace público a través de redes sociales. Un año después, en noviembre de 2022, la pareja celebra su boda en California mediante una ceremonia íntima. Según lo expresado previamente por el actor, la intención es vivir ese momento en un entorno privado, sin presión externa.

En distintas ocasiones, ambos han manifestado su interés en formar una familia. Taylor Lautner en algun punto señala su afinidad con los niños y su expectativa de convertirse en padre en el futuro. Por su parte, Tay Dome expresa que la maternidad forma parte de sus planes, aunque reconoce inquietudes relacionadas con la crianza.

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Con el anuncio del embarazo, la pareja concreta uno de los proyectos personales que habían mencionado anteriormente. La noticia marca una nueva etapa en su relación, que ha estado acompañada por la exposición pública de algunos de sus momentos más importantes, desde su encuentro inicial hasta su matrimonio y ahora la llegada de su primer hijo.

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