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Taylor Lautner Jacob estrella de Crepúsculo anuncia que será padre por primera vez - CaracolTV

El actor Taylor Lautner confirma que será padre junto a su esposa Tay Dome. La pareja comparte la noticia el 26 de marzo con imágenes en redes sociales en las que muestran la ecografía del bebé.

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Taylor Lautner, estrella de Crepúsculo, anuncia que será padre por primera vez

El actor Taylor Lautner confirma que será padre junto a su esposa Tay Dome. La pareja comparte la noticia el 26 de marzo con imágenes en redes sociales en las que muestran la ecografía del bebé.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de mar, 2026
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