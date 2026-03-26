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Giovanny Ayala lanza canción para la Selección Colombia para el Mundial tras quedar fuera de proyecto popular - CaracolTV

Giovanny Ayala presenta un tema dedicado a la Selección Colombia luego de no ser incluido en una canción colectiva del género popular que busca posicionarse rumbo al Mundial 2026.

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Giovanny Ayala lanza canción para la Selección tras quedar fuera de proyecto con colegas

Giovanny Ayala presenta un tema dedicado a la Selección Colombia luego de no ser incluido en una canción colectiva del género popular que busca posicionarse rumbo al Mundial 2026.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de mar, 2026
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