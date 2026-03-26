Giovanny Ayala lanza canción para la Selección tras quedar fuera de proyecto con colegas

Giovanny Ayala lanza una canción dedicada a la Selección Colombia en medio de un contexto marcado por recientes controversias en el ámbito del género popular. El estreno se produce luego de que el artista no hiciera parte de un proyecto musical colectivo que reúne a varias figuras reconocidas de este estilo.

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De esto trata la canción de Giovanny Ayala para la Selección Colombia

La canción presentada por Ayala lleva por título “Así es que se canta un gol” y está orientada a acompañar el proceso de la Selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. El lanzamiento retoma una de las frases características del artista, utilizada de forma recurrente en sus presentaciones y contenidos: "Asi es que se canta..."



Este estreno ocurre poco tiempo después de la publicación del tema “Te quiero ver campeón”, una producción que reúne a once exponentes del género popular. En esta iniciativa participan artistas como Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Arelys Henao, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Luisito Muñoz, Alzate, Ciro Quiñones y Jhonny Rivera.





El proyecto colectivo surge en un contexto posterior al fallecimiento de Yeison Jiménez, quien también estaba contemplado dentro de la propuesta. Según la información conocida, su participación se tenía prevista para una etapa posterior a las fechas iniciales de grabación. La iniciativa busca posicionarse como una canción representativa para acompañar a la Selección Colombia durante la cita mundialista.

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Tras no ser convocado para esta producción conjunta, Giovanny Ayala decide desarrollar y publicar su propia propuesta musical. El lanzamiento es acompañado por un mensaje difundido en sus plataformas digitales, en el que relaciona su música con el desempeño del equipo nacional: "Ojo a esto, porque cuando suena Giovanny Ayala... la Seleccion tambien juega".

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El anuncio genera reacciones entre usuarios en redes sociales, donde se presentan comentarios de diferentes tipos. Algunos mensajes expresan respaldo al artista y destacan la iniciativa de presentar una canción individual, mientras que otros cuestionan la decisión y la vinculan con las situaciones recientes en el entorno musical: "Adelante siempre maestro", "Muy buena canción", "Bendiciones papi", "Se deberia lalmar el apartado"; "Que necesidad mano", "Quiso poner a todo el mundo de enemigo y le aplicaron el acido", entre otros comentarios

Las controversias en torno a Giovanny Ayala se remontan a episodios previos en los que ha tenido diferencias con otros artistas del género. Una de las más comentadas involucra a Jessi Uribe, en un intercambio que se vuelve visible tras declaraciones relacionadas con aspectos vocales.

Estos antecedentes se suman al contexto en el que se produce el lanzamiento de su canción dedicada a la Selección Colombia. Mientras tanto, tanto la propuesta individual de Ayala como el tema colectivo continúan circulando en plataformas digitales, en medio del interés de los seguidores del género y del fútbol nacional.

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