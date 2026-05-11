En 'María la del Barrio'. Tita tiene todas las intenciones de hacer sentir incómoda a su mamá y poder confirmar la supuesta relación entre los dos, pero como no tienen que ocultar nada, reaccionan de buena manera.
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Tita organiza una fiesta por su cumpleaños, invita a Nandito y se lo presenta a su mamá
Tita tiene todas las intenciones de hacer sentir incómoda a su mamá y poder confirmar la supuesta relación entre los dos, pero como no tienen que ocultar nada, reaccionan de buena manera.