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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio'. Tita tiene todas las intenciones de hacer sentir incómoda a su mamá y poder confirmar la supuesta relación entre los dos, pero como no tienen que ocultar nada, reaccionan de buena manera.

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Tita organiza una fiesta por su cumpleaños, invita a Nandito y se lo presenta a su mamá

Tita tiene todas las intenciones de hacer sentir incómoda a su mamá y poder confirmar la supuesta relación entre los dos, pero como no tienen que ocultar nada, reaccionan de buena manera.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de may, 2026
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