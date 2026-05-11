Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Nació bebé de Luis Díaz
En Vivo A Otro Nivel
Día de la Madre en Colombia
Programación
YouTube Caracol Televisión

Qué enfermedades tenía ‘Mandíbula’, de ‘Sábados Felices’, y de qué murió

Detalles sobre qué enfermedades sufrió ‘Mandíbula’, recordado humorista de ‘Sábados Felices’, y de qué murió. Lista de actores del programa que murieron.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Qué enfermedades sufría ‘Mandíbula’, de ‘Sábados Felices’: vivió con una por casi 10 años

Marcelino Rodríguez, como se llamaba el exintegrante del programa de Caracol, tuvo que retirarse de la televisión por la condición que le afectó la memoria y hasta el comportamiento.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 11 de may, 2026
Comparta en:
Qué enfermedades sufría ‘Mandíbula’