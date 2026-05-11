Qué enfermedades sufría ‘Mandíbula’, de ‘Sábados Felices’: vivió con una por casi 10 años

‘Mandíbula’, como era conocido el humorista, fue diagnosticado con Alzheimer en 2013, un trastorno neurodegenerativo progresivo que deteriora lentamente la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la capacidad de realizar actividades cotidianas, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

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Esta situación, lo llevó a sufrir “demencia senil”, como dijeron varios de sus compañeros de ‘Sábados Felices’ en ‘Expediente Final’, un término que se utilizó durante décadas para describir el deterioro mental asociado al envejecimiento. Sin embargo, la medicina moderna considera que no se trata de una consecuencia normal de la vejez, sino de un conjunto de síntomas provocados por enfermedades que afectan el cerebro, como el Alzheimer, la demencia vascular o la demencia con cuerpos de Lewy. Hoy, los especialistas prefieren usar simplemente el término “demencia”.

En 2022, ‘Mandíbula’ se contagió de Covid-19, la enfermedad que terminó arrebatándole la vida, pues el querido humorista no resistió los fuertes síntomas. Su partida dejó un dolor muy fuerte entre los integrantes de ‘Sábados Felices’, que todavía lo recuerdan con amor.



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¿Qué humoristas de ‘Sábados Felices’ han fallecido?

‘Expediente Final’ hizo un recuento de que los humoristas del programa que han muerto y detallaron algunos casos. Entre los nombres, además de ‘Mandíbula’, se encuentran:

