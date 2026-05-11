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Acusan a Shakira de plagio por 'Choka, choka', colaboración junto a Anitta - CaracolTV

El dúo argentino Sarao, conformado por Tushka y Rebebe, aseguraron que Shakira y Anitta copiaron su canción 'Atómica' para hacer su versión de 'Choka, choka'. Escucha ambos temas acá.

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Shakira, acusada de presunto plagio por colaboración con Anitta: escucha las canciones

La colombiana y la brasilera estrenaron su colaboración 'Choka, choka' el pasado 30 de abril de 2026 en el marco del concierto de 'La Loba' en Copacabana, Brasil. Esto se sabe sobre la acusación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de may, 2026
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Por qué están acusando a Shakira de plagio por su canción con Anitta, 'Choka choka'.