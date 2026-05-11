Shakira, acusada de presunto plagio por colaboración con Anitta: escucha las canciones

Luego de dejar el nombre de Colombia en alto en el megaconcierto Copacabana, Río de Janeiro, y de confirmar su nueva canción para el Mundial de la FIFA 2026 México, Estados Unidos y Canadá; la cantante barranquillera vuelve a ser noticia en las plataformas digitales luego de ser acusada de supuesto plagio debido a uno de sus más recientes lanzamientos 'Choka, choka'.

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Por qué acusaron de presunto plagio a Shakira en la canción 'Choka choka'

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el dúo argentino Sarao, conformado por Tushka y Rebebe, aseguró que notaba una curiosa coincidencia entre el éxito de la colombiana y un tema que ellas lanzaron hace varios meses, por lo que les pidieron a sus seguidores escuchar ambos proyectos y sacar sus propias conclusiones.



Escucha 'Choka, Choka' vs. 'Atómica':

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"Shakira y Anitta nos copiaron. Hace muy poco ambas sacaron esta canción. Hace cinco meses nosotras sacábamos esta canción. Son muy parecidas. Nosotras al principio como 'No hay chance de que Anitta y Shakira escuchen nuestro tema y se hayan inspirado o nos hayan copiado, tiene que ser una casualidad, Shakira ni nos conoce", explicaron en la citada plataforma.

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Posteriormente, indicaron que algunas personas les dijeron que quizás los productores de ambas canciones se vieron involucrados en esta situación y que esta fue la razón del parecido, añadiendo que existía la posibilidad de que ninguna de las dos supiera de lo que estaba ocurriendo.

Posteriormente, dijeron que la gran diferencia entre ambos proyectos es la calidad y el presupuesto que le invirtieron a los trabajos. Ante esta situación, pidieron la ayuda de las artistas, solicitándoles analizar el caso y plantearse la posibilidad de realizar una colaboración.

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"Hagamos una cosa, etiquetémoslas acá y mínimo que lo vean, se den cuenta, una colabo, mínimo nos den un FT. Capaz que les gustamos y la próxima canción es las 4", finalizaron.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues taggearon a ambas cantantes en el post; sin embargo, ninguna de las dos se ha pronunciado en este espacio por el momento, por lo que los fans están a la expectativa de lo que sucederá.