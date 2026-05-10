Murió reconocida presentadora de televisión a los 52 años: venía luchando contra dura enfermedad

El periodismo y la televisión están de luto, pues este 10 de mayo en horas de la mañana y en plena celebración del Día de la Madre, se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de Bianca Gambino, la primera mujer en presentar en CityTV y quien, además de su trabajo como presentadora, también fue reconocida por su labor periodística y llegó a ganar un premio Simón Bolívar gracias a su destacada carrera en televisión.

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¿De qué murió Blanca Gambino?

De acuerdo con información de ‘La Red’, Gambino llevaba dos años luchando contra un cáncer de colon. No obstante, se desconocen más detalles sobre las causas exactas que llevaron a su fallecimiento y las circunstancias en las que su corazón dejó de latir.

¿Quién era Blanca Gambino?

Blanca Gambino fue una de las figuras más recordadas de la televisión colombiana durante la década de los 90 y consolidó una trayectoria de más de 25 años en medios audiovisuales.



La periodista fue una de las primeras presentadoras de ‘CityNoticias’, espacio con el que el canal inició oficialmente transmisiones el 19 de marzo de 1999. Gracias a su carisma y profesionalismo, rápidamente se convirtió en una de las caras más visibles e importantes de la televisión nacional.

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Tras su paso por Citytv, Gambino continuó fortaleciendo su carrera en CM&, donde se desempeñó durante más de una década como presentadora principal.

A lo largo de su trayectoria recibió distintos reconocimientos dentro del gremio periodístico. Entre ellos, obtuvo el Premio Simón Bolívar en el año 2000 como Mejor Presentadora, uno de los galardones más importantes del periodismo en Colombia.

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Años después, regresó nuevamente a Citytv y en 2024 recibió un emotivo homenaje en vivo recreando su primera emisión, recordando así el legado y la huella que dejó en la televisión colombiana.

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