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Murió Bianca Gambino: cómo y de qué falleció la presentadora de televisión de 52 años

Se confirmó la noticia del fallecimiento de Bianca Gambino, respetada periodista y presentadora colombiana de televisión que destacó por su labor. Tenía más de 25 años de experiencia en medios.

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Murió reconocida presentadora de televisión a los 52 años: venía luchando contra dura enfermedad

Se confirmó la noticia del fallecimiento de Bianca Gambino, respetada periodista y presentadora colombiana de televisión que destacó por su labor. Tenía más de 25 años de experiencia en medios.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 10 de may, 2026
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Murió presentadora de televisión a los 52 años en pleno Día de la Madre.