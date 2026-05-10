A qué hora es el debate presidencial HOY: cambios en la programación de Caracol Televisión

Se acercan las Elecciones Presidenciales en Colombia y por esto Caracol Televisión continúa con su compromiso de informar a los colombianos sobre las propuestas y posturas de los candidatos frente a diversos temas que revisten importancia en la agenda nacional.

Te contamos aquí detalles de la programación de hoy, pues se realizará un debate presidencial en Colombia Decide.

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Durante la mañana de este domingo, la programación del canal inició con ‘La Finca de Hoy’ de 5:00 a.m. a 6:00 a.m., seguido de ‘Cuentos de los Hermanos Grimm’ hasta las 6:30 a.m. Posteriormente, se emitió la Santa Misa hasta las 7:15 a.m. y luego el ‘Giro de Italia’ ocupó la franja hasta las 10:15 a.m. Más tarde regresó ‘Cuentos de los Hermanos Grimm’ y finalmente el canal dio paso a ‘Pura diversión’, espacio que se extendió hasta las 12:30 del mediodía.



¿A qué hora es el Debate Presidencial de hoy?

Por otra parte, la programación de la tarde no presenta modificaciones y continúa con sus contenidos habituales. En ese sentido, se mantienen programas como ‘La Red’ a las 3:00 p.m. y ‘Expediente Final’ a las 6:00 p.m., con capítulos especiales contando tanto la vida de celebridades como la cronología de la muerte de personajes importantes.

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El debate presidencial se realizará en el espacio de Noticias Caracol y se extenderá hasta las 9:00 p.m. Posteriormente, se emitió ‘Los Informantes’ de 9:00 p.m. a 10:00 p.m. Luego se continuará con ‘Séptimo Día’, que tendrá una duración de una hora y finalizará a las 11:00 p.m. Finalmente, la programación del domingo cerrará con una película en ‘Noches de Premier’.