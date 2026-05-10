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A qué hora es el debate presidencial HOY: cambios en la programación de Caracol Televisión - CaracolTV

Este domingo 10 de mayo, los candidatos presidenciales se encontraron en el espacio de Colombia Decide y hablaron sobre sostenibilidad ambiental. Te contamos qué cambios hubo en la programación.

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A qué hora es el debate presidencial HOY: cambios en la programación de Caracol Televisión

Este domingo 10 de mayo, los candidatos presidenciales se encontraron en el espacio de Colombia Decide y hablaron sobre sostenibilidad ambiental. Te contamos qué cambios hubo en la programación.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de may, 2026
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A qué hora es el debate presidencial HOY: cambios en la programación de Caracol Televisión