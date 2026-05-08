Mensajes para el Día de la Madre 2026: frases lindas y emotivas para dedicar este domingo

Por eso, reunimos los mensajes más lindos para dedicar en el Día de la Madre 2026, ideales para enviar por WhatsApp, escribir en una tarjeta o publicar en redes sociales. Si todavía no sabes qué decirle a tu mamá en esta fecha especial, aquí encontrarás frases emotivas, cortas, originales y llenas de cariño.

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Los mejores mensajes para dedicar en el Día de la Madre

Algunos mensajes cortos y bonitos para enviarle a la mamá son:



“Gracias por ser mi guía, mi refugio y mi mayor ejemplo. ¡Feliz Día de la Madre!”

“Mamá, tu amor es el motor de mi vida. Hoy y siempre, gracias por todo”

“No existen palabras suficientes para agradecerte tanto amor”

“Tu abrazo siempre será mi lugar favorito en el mundo”

“Eres la fuerza que sostiene esta familia. ¡Te amo, mamá!”

Si lo que buscas son mensajes más profundos y sentimentales para conmover a sus madres en esta fecha especial, estas son algunas opciones:



“Mamá, incluso en mis peores días, tu amor siempre fue la luz que me ayudó a seguir”

“Todo lo bueno que hay en mí tiene algo de ti”

“Gracias por enseñarme a ser fuerte sin dejar de ser noble”

“Tu amor ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida”

“Aunque pasen los años, siempre necesitaré tus consejos y tus abrazos”

Mensajes para compartir por WhatsApp en el Día de la Madre

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se convierten cada año en protagonistas de esta celebración. Si quieres sorprender a mamá con un mensaje especial, estas frases son perfectas para compartir:



“Hoy celebro a la mujer más importante de mi vida. ¡Feliz Día, mamá!”

“Que la vida te devuelva todo el amor que entregas cada día”

“Mamá: sin capa, pero siempre mi superheroína”

“Tu amor hace que todo sea posible”

“Gracias por nunca rendirte conmigo”

Si buscas un mensaje más moderno y especial para redes sociales, puedes usar estas ideas:



“Mi primera amiga, mi mejor consejera y mi amor eterno”

“Detrás de cada logro mío, siempre ha estado tu apoyo”

“La palabra hogar siempre tendrá tu nombre”

“Eres arte, fortaleza y amor infinito”

“Nada se compara con el corazón de una madre”

Cuándo es el Día de la Madre en Colombia en 2026

En 2026, el Día de la Madre en Colombia se celebrará el domingo 10 de mayo, siguiendo la tradición nacional de conmemorarlo el segundo domingo de mayo. La fecha tiene origen en una tradición internacional que se popularizó durante el siglo XX. En el territorio cafetero esta celebración quedó establecida para el segundo domingo de mayo, al igual que en otros países de América Latina y Estados Unidos.

Con el paso de los años, el Día de la Madre se convirtió en una de las temporadas comerciales y familiares más importantes del país, impulsando encuentros familiares, viajes, gastronomía y compras.