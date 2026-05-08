Mensajes para el Día de la Madre 2026: frases lindas y emotivas para dedicar este domingo

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Por eso, reunimos los mensajes más lindos para dedicar en el Día de la Madre 2026, ideales para enviar por WhatsApp, escribir en una tarjeta o publicar en redes sociales. Si todavía no sabes qué decirle a tu mamá en esta fecha especial, aquí encontrarás frases emotivas, cortas, originales y llenas de cariño.
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Algunos mensajes cortos y bonitos para enviarle a la mamá son:
Si lo que buscas son mensajes más profundos y sentimentales para conmover a sus madres en esta fecha especial, estas son algunas opciones:
Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se convierten cada año en protagonistas de esta celebración. Si quieres sorprender a mamá con un mensaje especial, estas frases son perfectas para compartir:
Si buscas un mensaje más moderno y especial para redes sociales, puedes usar estas ideas:
En 2026, el Día de la Madre en Colombia se celebrará el domingo 10 de mayo, siguiendo la tradición nacional de conmemorarlo el segundo domingo de mayo. La fecha tiene origen en una tradición internacional que se popularizó durante el siglo XX. En el territorio cafetero esta celebración quedó establecida para el segundo domingo de mayo, al igual que en otros países de América Latina y Estados Unidos.
Con el paso de los años, el Día de la Madre se convirtió en una de las temporadas comerciales y familiares más importantes del país, impulsando encuentros familiares, viajes, gastronomía y compras.