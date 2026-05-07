Actores que han trabajado como conductores en EE. UU.; uno protagonizó novela con Shakira

Jay Torres, que interpretó a Trejos en ‘La Reina del Flow 3’, es uno de los actores que ha confesado que ha trabajado como conductor de aplicaciones para costear su carrera artística. Incluso, el puertorriqueño indicó en abril del 2026 que seguía laborando en ese oficio en Estados Unidos para sacar adelante su música, pues ganaba buen dinero.

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Pdro Rendrón, que protagonizó novela con Shakira, trabaja como conductor

El galán de telenovelas, que protagonizó ‘El Oasis’ junto a Shakira, contó a través de su cuenta de Instagram que se retiró voluntariamente de la televisión y que ahora vive en Estados Unidos. En ese país, contó, se desempeña como conductor, un trabajo alternativo que le ha servido para tener ingresos extras.

Y es que Rendón sigue ligado al mundo artístico y, de hecho, ha creado obras. Asimismo, de acuerdo con la información de su cuenta de Instagram, el actor es docente de teatro, además de conferencista. También produce eventos junto a su esposa, Ximena Vásquez, y trabajan en fotografía.

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Actriz Ana Lucía Silva trabajó como chofer en Estados Unidos

La caleña fue conductora de plataformas digitales, trabajo que adoptó apenas decidió migrar a la nación norteamericana, para darles estabilidad a sus hijas, contó en 'La Red'. Silva primero intentó actuar en obras de teatro y, posteriormente, tuvo que buscar alternativas; por lo mismo, también trabajó en discotecas, hasta que creo su propio proyecto, junto a su hija mayor.

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Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ fue conductor en Estados Unidos

Se trata de Andrés Felipe Martínez, que en la primera temporada de la novela de Caracol Televisión interpretó a Malcom Ríos, y que desde hace años se mudó a Miami, Estados Unidos. El actor ha contado en diversas ocasiones que en el territorio norteamericano tuvo que limpiar casas, trabajar como conductor y hasta fue operador de empresa de envíos.

Pese a las dificultades, Martínez cree que migrar al país norteamericano fue la mejor decisión que tomó, pues logró la estabilidad y tranquilidad que buscaba, dijo en ‘Se Dice de Mí’.