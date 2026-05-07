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Actores que han trabajado como Uber: Pedro Rendón, que actuó con Shakira, y más

Detalles sobre los reconocidos actores en Colombia que han trabajado como conductores en Estados Unidos. Uno protagonizó novela con Shakira y la besó.

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Actores que han trabajado como conductores en EE. UU.; uno protagonizó novela con Shakira

Son varios los artistas que han migrado al país norteamericano para buscar nuevas oportunidades de florecer, pero han tenido que trabajar en otros oficios, mientras logran su objetivo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de may, 2026
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Actores que han trabajado como conductores en EE. UU