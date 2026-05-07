J Balvin recibió sorpresa de Valentina Ferrer y su hijo Río por su cumpleaños

J Balvin celebró este 7 de mayo su cumpleaños número 41 en medio de un momento importante para su carrera musical, marcado también por el lanzamiento de “Omerta”, el álbum que realizó junto a Ryan Castro. A través de sus historias de Instagram, el cantante mostró algunos detalles de la celebración organizada por Valentina Ferrer y su hijo Río.

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Esta fue la sopresa de Valentina Ferrer a J Balvin de cumpleaños

En las publicaciones compartidas por el artista se observó la decoración preparada para la fecha especial. El espacio contó con globos en tonos negro y rojo, además de figuras de cartón relacionadas con Godzilla, personaje que ha estado presente en varias dinámicas familiares y que también se convirtió en una referencia frecuente entre sus seguidores. También apareció una imagen inspirada en Jessica Rabbit y, en el centro de la decoración, se vio la figura de un lobo vestido con traje elegante.



En el lugar también colgaron serpentinas acompañadas de fotografías familiares y recuerdos del cantante junto a su pareja y su hijo. Las imágenes hicieron parte de la ambientación preparada para la celebración privada del cumpleaños.

Por otra parte, Valentina Ferrer compartió en sus historias otro de los regalos que recibió J Balvin. Se trató de una carta hecha por Río, quien escribió y dibujó varios mensajes para su padre. En la primera página se leyó “Feliz cumpleaños”, mientras que en otra escribió “Tú siempre estás en mi corazón”, acompañado por el dibujo de un corazón. También apareció el mensaje “Te amo papá”.





La modelo argentina mostró además otra hoja realizada por el niño, donde se observó un dibujo relacionado con Godzilla y un edificio. Ferrer calificó el detalle como una obra de arte realizada por su hijo.

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Además de las historias, Valentina publicó una galería de fotografías junto al cantante y Río. En la descripción escribió un mensaje: "Feliz cumpleaños a la persona favorita de Godzilla y mía".

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En la recopilación aparecieron imágenes tomadas en distintas etapas de la relación, incluyendo una fotografía del nacimiento de Río, momentos detrás de escenarios y escenas cotidianas compartidas en familia. También incluyó fotografías de jornadas de cuidado personal y otras en las que la pareja apareció en espacios privados.

Una de las imágenes mostró a J Balvin y Valentina bromeando sobre la diferencia de estatura entre ambos, tema que en varias ocasiones circuló entre seguidores en redes sociales. Otra fotografía recordó la celebración del cumpleaños de Río, donde el cantante apareció disfrazado de banana, mientras Ferrer lució un atuendo inspirado en el Empire State y el niño se vistió como Godzilla.

Dentro de la publicación también apareció una fotografía tomada durante uno de los conciertos de J Balvin en el estadio Estadio Atanasio Girardot, donde Valentina Ferrer y Río asistieron vestidos con trajes de Spider-Man.

Estas fueron solo los primeros regalos que recibió el cantante en su cumpleaños número 41, se espera que en el transcurso del día y la semana siga compartiendo su celebración.

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