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J Balvin recibió sorpresa de Valentina Ferrer por su cumpleaños - CaracolTV

J Balvin celebró su cumpleaños número 41 y compartió la sorpresa que le prepararon Valentina Ferrer y su hijo Río; además, recibió una emotiva carta de su hijo.

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J Balvin recibió sorpresa de Valentina Ferrer y su hijo Río por su cumpleaños

J Balvin celebró su cumpleaños número 41 y compartió la sorpresa que le prepararon Valentina Ferrer y su hijo Río; además, recibió una emotiva carta de su hijo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 7 de may, 2026
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Esta fue la sorpresa de Valentina Ferrer a J Balvin.jpg