Jessi Uribe siguió a persona que amenazó a sus hijos y resultó ser un menor de edad

El cantante de música popular concedió una entrevista para 'Historias con Ritmo', pódcast de Caracol Televisión, junto a Fredy Montoya, Luisito Muñoz y Alzate a propósito del lanzamiento de 'Ángel y Demonio'. Durante la entrevista, el artista se pronunció sobre la cantidad de críticas que recibe a diario en redes sociales y cómo se ha ido acostumbrando a no prestarles demasiada atención.

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Jessi Uribe descubrió que un menor de edad le deseó la muerte a sus hijos

El bumangués recordó cuál ha sido el peor comentario que le han hecho en las plataformas digitales. Según indicó, una vez dio con el paradero de la persona que le deseó a sus dos mellizos que muerieran.

"Cuando nacieron los mellizos alguien me le deseó la muerte a los niños. Yo fui y supe dónde vivía ese man. Fui a buscarlo, ese man estaba en Cali y yo fui hasta allá porque quería ver quién le había deseado la muerte a mis hijos, a ver si era capaz de decírmelo en la cara. Y era un niño. No tenía ni12 años", contó en medio del encuentro.





Posteriormente, indicó que, al notar que se trataba de un menor de edad, decidió hablar directamente con sus padres para que se percataran del tipo de actividades que este realizaba cuando estaba conectado a Internet y no contaba con la supervisión de un adulto.

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"Lo vi y llamé a los papás y les dije y eso me ardía la sangre, un niño (…) Estamos llevados, las redes sociales están llevadas, llevadas, llevadas. ¿Qué tiene un niño en el corazón para desearle la muerte a un par de recién nacidos", continuó.

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Uribe también recordó que, en su mayoría, recibe críticas por su relación con su pareja sentimental, Paola Jara, debido a las circunstancias en las que se dio su historia de amor; sin embargo, añadió que ha aprendido a convivir con esto debido a que considera que cualquier persona puede lanzar comentarios ofensivos desde una pantalla sin necesidad de enfrentarse verdaderamente a quienes están criticando.

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En la entrevista, Jessi también se pronunció sobre el nacimiento de su hija 'Emilia', sus relaciones y si estaría dispuesto a tener una 'sugar mommy'.