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Jessi Uribe siguió a persona que amenazó a sus hijos y resultó ser un niño

Jessi Uribe, intérprete de 'Si me ven llorando' y 'Desde que te fuiste', abrió su corazón en el pódcast 'Historias con Ritmo' y se pronunció sobre todas las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera artística.

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Jessi Uribe siguió a persona que amenazó a sus hijos y resultó ser un menor de edad

El intérprete de 'Si me ven llorando' y 'Desde que te fuiste' abrió su corazón y se pronunció sobre todas las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera artística.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de may, 2026
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