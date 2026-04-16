Así es el clóset de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: más grande que el de muchos

Paola Jara compartió en redes sociales un video en el que dejó ver parte de su vida familiar junto a Jessi Uribe y su hija Emilia. La publicación, que inicialmente tenía como objetivo mostrar al cantante mientras escogía la ropa que usaría en ese momento, terminó centrando la atención en otro detalle: el clóset de la bebé.

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Así es el gran clóset de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe

En las imágenes se observó un espacio destinado exclusivamente a la ropa y accesorios de la menor, quien tiene tan solo cinco meses. Durante el video, Jara le indicaba a Uribe la ubicación de diferentes prendas, señalando dónde se encontraban vestidos, pantalones, mamelucos y otras piezas, debido a que la principal idea del video era mostrar como el padre le escogía la 'pinta' a su hija.



El clóset presentó una organización por categorías, lo que facilitaba identificar cada tipo de prenda. Se distinguieron secciones para vestidos, conjuntos casuales, pijamas, sacos y mamelucos, además de espacios destinados a zapatos y accesorios. La disposición permitió visualizar cada elemento de manera ordenada dentro del lugar.





El tamaño del clóset fue uno de los aspectos que generó mayor interacción entre los usuarios. Algunos destacaron la forma en que se encontraba distribuido el espacio, mientras que otros se enfocaron en la amplitud del lugar, considerando que se trataba de una bebé. Las reacciones se concentraron en la magnitud del área y en la cantidad de prendas que se podían observar en el video.

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Cabe recalcar que, desde el nacimiento de Emilia en noviembre de 2025, la vida familiar de Paola Jara y Jessi Uribe ha mantenido el interés de sus seguidores. A través de redes sociales, ambos han compartido algunos momentos relacionados con su hija, lo que ha permitido a los usuarios conocer aspectos puntuales de su cotidianidad.

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A pesar de estas publicaciones, la pareja ha mantenido ciertas reservas frente a la exposición de la menor. En diferentes ocasiones han evitado mostrar el rostro de la bebé, decisión que se ha mantenido desde su nacimiento. Sin embargo, esto no ha impedido que Emilia aparezca en algunos contenidos que generan interacción entre los seguidores.

El video del clóset se sumó a otros momentos compartidos por los artistas en plataformas digitales. Estas publicaciones han permitido mostrar fragmentos de su entorno familiar, mientras continúan desarrollando sus actividades profesionales. En este caso, el detalle del espacio destinado a la ropa de la bebé fue el elemento que concentró la atención y motivó la conversación entre los usuarios.

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