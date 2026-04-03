Paola Jara se lució en bikini a cinco meses del nacimiento de su hija, Emilia

La cantante Paola Jara pasa por uno de sus mejores momentos y, además de presumir su gran amor por su hija, también ha recibido un gran número de halagos por su apariencia tras convertirse en mamá hace tan solo cinco meses.

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Paola Jara y Jessi Uribe le dieron la bienvenida a Emilia, su primera hija, el 19 de noviembre de 2025. Desde entonces, no solo han estado en la mira de muchos, sino que también han presumido el gran amor que sienten por la pequeña y lo mucho que ha crecido con el paso de los meses.



Así se ve Paola Jara a cinco meses de dar a luz

En su cuenta de Instagram, la cantante se robó todas las miradas al lucir un traje de baño de dos piezas, de color amarillo. La intérprete de ‘Salud por él’ y ‘Murió el amor’ escribió: “Recarguita 🔋✝️🌊♥️🧑‍🧑‍🧒‍🧒☀️”, en la publicación.

Los comentarios no se han hecho esperar y ya suma un gran número de halagos y reacciones, no solo sobre su físico, sino también sobre su bebé, pues en la serie de imágenes también mostró a la pequeña disfrutando junto a su mamá.



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Paola Jara celebró el cumpleaños de Jessi Uribe

El 22 de marzo, la cantante estaba lejos de su pareja; sin embargo, no dejó pasar su cumpleaños y decidió celebrarlo a la distancia. Decoró el lugar en el que se encontraba Jessi Uribe y le envió un postre como sorpresa.

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El gesto fue compartido por el propio artista en sus redes sociales. Además, Paola Jara le dedicó un mensaje en Instagram, acompañado de fotos juntos y con la hija del cantante, Emilia.

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En la publicación, destacó su papel como padre, esposo y compañero, y expresó sus deseos de cumpleaños: “Al amor de mi vida, hoy quiero, desde el fondo de mi corazón, desearle un feliz cumpleaños... Eres el mejor regalo que Dios nos dio. Te amamos, Emilia y yo. Feliz vida a quien le da vida a mi vida”.