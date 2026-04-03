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Así se ve Paola Jara en bikini tras cinco meses de dar a luz a su hija con Jessi Uribe

Paola Jara dejó a más de uno impresionado y con la boca abierta tras hacer una publicación en sus redes sociales en la que su “cuerpazo” no ha pasado desapercibido durante sus vacaciones.

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Paola Jara se lució en bikini a cinco meses del nacimiento de su hija, Emilia

Paola Jara dejó a más de uno impresionado y con la boca abierta tras hacer una publicación en sus redes sociales en la que su “cuerpazo” no ha pasado desapercibido durante sus vacaciones.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Paola Jara deslumbró con foto en bikini.