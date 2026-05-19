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Cómo quedaron los grupos de ‘A Otro Nivel’ tras La Sacudida - CaracolTV

Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco hicieron movimientos determinantes en los grupos, no sin antes recordarles a los participantes que La Sacudida no es un castigo en la competencia.

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Cómo quedaron los grupos de ‘A Otro Nivel’ tras La Sacudida de este martes 19 de mayo

Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco hicieron movimientos determinantes en los grupos, no sin antes recordarles a los participantes que La Sacudida no es un castigo en la competencia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de may, 2026
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La Sacudida llega para hacer importantes cambios en 'A Otro Nivel'.