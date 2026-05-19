Cómo quedaron los grupos de ‘A Otro Nivel’ tras La Sacudida de este martes 19 de mayo

Muchas emociones se vivieron en ‘A Otro Nivel’ este martes 19 de mayo, en la que cuatro equipos se presentaron en el escenario para demostrar su evolución dentro de la competencia. Tropa Sonora, Macondo Sound System, Cola de Lagarto y Trébol de Cuatro fueron los encargados de asumir el reto de la noche.

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Durante la emisión, Macondo Sound System fue elegido como el Mejor Grupo de la Noche, luego de su participación frente al jurado y al público. Sin embargo, la competencia continuó avanzando y, pese al trabajo realizado por cada grupo, Cristina Hurtado recordó que era momento de La Sacudida, una dinámica que implicó varios cambios entre los participantes y que modificó nuevamente la conformación de los grupos.

En este sentido, los mentores tomaron decisiones que llevaron a distintos movimientos. Kike Santander decidió mover a Alana, integrante de Tropa Sonora, hacia Cola de Lagarto. Posteriormente, Gian Marco cambió a Laura Strada de Cola de Lagarto a Tropa Sonora. Asimismo, Felipe Peláez trasladó a Andrés Cortés de Trébol de Cuatro a Tropa Sonora. Finalmente, Kike Santander hizo otro ajuste y pasó a Mizha de Tropa Sonora a Trébol de Cuatro.



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Cómo quedaron conformados los grupos de ‘A Otro Nivel’ tras La Sacudida

Después de los cambios realizados por los jurados, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera. Cola de Lagarto ahora está integrada por Luixa C, Sasha Aye, Camila Cano y Alana. Por su parte, Tropa Sonora quedó compuesta por Isa Fyah, liz, Laura Strada y Andrés Cortés. Mientras tanto, Trébol de Cuatro pasó a estar integrado por Cris Montoya, Pedro Matta, Isabella Gil y Mizha Granada.

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Macondo Sound System conservó a sus integrantes.

Además de los cambios entre los participantes, también hubo novedades dentro de las agrupaciones. Isa Fyah fue elegida como líder de Tropa Sonora, decisión que marca el inicio de una nueva etapa para ellos.

Los grupos continúan preparándose para las próximas presentaciones dentro de la competencia. Entre las canciones que interpretarán próximamente se encuentran ‘A quién quiero mentirle’, ‘Livin la vida loca’, ‘La Malagueña’ y ‘Déjame vivir’, temas con los que buscarán avanzar en las siguientes etapas del programa.

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