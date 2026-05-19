Shakira invitó niños de Uganda que bailaron ‘Dai Dai’ a su show en la Copa del Mundo

La cantante barranquillera sorprendió a sus seguidores al anunciar que algunos de ellos podrán participar en el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, y cuya final tendrá lugar en Nueva York. La colombiana compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde además habló sobre la acogida que ha tenido 'Dai Dai', canción oficial del campeonato.

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“He estado viendo creaciones increíbles para ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa del Mundo, y voy a necesitar bailarines para el show de medio tiempo de la final y quiero que ese momento sea especial para todos nosotros, que sea inolvidable”, expresó la artista al referirse a los videos que han realizado sus admiradores utilizando la canción.

Además, informó que los niños de Uganda que hicieron su propia versión de 'Dai Dai' con una coreografía ya fueron invitados oficialmente al evento. La publicación generó reacciones entre los usuarios de Instagram, plataforma en la que la cantante compartió el video y donde varios seguidores han destacado el trabajo realizado por los menores.

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Por otra parte, la intérprete señaló que continuará observando las publicaciones relacionadas con la canción, ya que busca integrar a más personas en el espectáculo que se realizará durante la final del Mundial. En ese sentido, invitó a sus seguidores a seguir creando videos la canción, pues algunos de ellos podrían ser seleccionados para acompañarla en el escenario durante el evento deportivo.

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Las reacciones por parte de los fanáticos no se han hecho esperar: "Así sigue siendo global. 🔥🔥🔥🔥 Ella sabe lo que hace 👏👏👏👏👏", "Ojalá también los invite en español, 🫣🫣 con ese carisma y el acento tan lindo que tienen los barranquilleros sería genial 🥰💞", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas.

La relación de Shakira con la Copa Mundial de la FIFA se ha mantenido durante varios años gracias a su participación musical en distintas ediciones del torneo. Entre las canciones vinculadas con eventos mundialistas se encuentran 'Hips Don’t Lie', 'Waka Waka' y 'La La La', temas que formaron parte de actividades y presentaciones relacionadas con la competencia internacional.

Con este nuevo anuncio, la cantante vuelve a involucrarse en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, mientras continúa promoviendo 'Dai Dai' e impulsando la participación de sus seguidores de cara al espectáculo mientras sale oficialmente el videoclip en YouTube.

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