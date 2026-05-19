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Shakira busca bailarines para la final de la Copa del Mundo: invitó a niños de Uganda - CaracolTV

Shakira apareció en redes sociales para contarles a sus seguidores que está buscando bailarines para el show de medio tiempo de la final del Mundial de la FIFA 2026, donde cantará con Madonna y BTS.

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Shakira invitó niños de Uganda que bailaron ‘Dai Dai’ a su show en la Copa del Mundo

‘La Loba’ apareció en redes sociales para contarles a sus seguidores que está buscando bailarines para el show de medio tiempo de la final del Mundial de la FIFA 2026, donde cantará con Madonna y BTS.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de may, 2026
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Shakira invitó a niños de Uganda a su show en la final del Mundial de la FIFA 2026.