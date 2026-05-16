Actor que fue galán de Shakira en novela habla de su trabajo como conductor en EE. UU.

El huilense se retiró la televisión desde hace varios años y se radicó en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, reveló que en ese país tiene distintos oficios y, uno de ellos, es ser conductor de plataformas digitales, lo que ha llamado la atención.

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Pedro Rendrón, que ha contado detalles de cómo fueron las grabaciones de la novela que protagonizó con Shakira, habló en ‘La Red’ y dio más detalles de su vida en el país norteamericano. Aseguró que migró con la intención de vivir del arte, pero, como no ha sido fácil, ha tenido que tomar alternativas, como ser conductor de plataformas digitales.

El actor agregó en el programa que no es la primera vez que lo hace y que, incluso, en Colombia, también llegó a trabajar en ese oficio, pues el trabajo de actor no es estable. Señaló que está orgulloso de ganarse el dinero de manera honrada y que su gran prioridad es mantener a su familia en buenas condiciones.



¿Qué pasó con Pedro Rendón, reconocido actor colombiano?

El actor confesó episodios difíciles de su vida personal, incluyendo una infidelidad que derivó en una enfermedad de transmisión sexual y puso en riesgo a su esposa y a su hijo que estaba por nacer. Sus declaraciones hicieron parte del programa 'Se Dice de Mí', en el que relató cómo esos acontecimientos transformaron su vida y lo acercaron a la espiritualidad.

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Pese a la gravedad del asunto, su esposa lo perdonó y hace aproximadamente siete años decidió emigrar a Estados Unidos junto a su familia. Según explicó, tomó esa determinación por razones personales y por la necesidad de encontrar una vida más tranquila y estable fuera del medio artístico.

Rendón también afirmó que continúa vinculado al arte mediante proyectos de fotografía, teatro y creación de contenido digital, aunque ahora su prioridad está enfocada en la familia, la espiritualidad y el bienestar emocional.

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