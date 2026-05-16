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¿Qué pasó con el actor Pedro Rendón? trabaja como conductor en Estados Unidos

El actor recordado por protagonizar ‘El Oasis’ junto a Shakira, y que también trabajó en varias producciones famosas, habla de su vida como conductor en Estados Unidos.

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Actor que fue galán de Shakira en novela habla de su trabajo como conductor en EE. UU.

Se trata de Pedro Rendón, artista recordado por protagonizar ‘El Oasis’ junto a Shakira y que también trabajó en varias producciones, como ‘La Venganza’, ‘Tu Voz Estéreo’ y ‘Mujeres al límite’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 16 de may, 2026
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