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Valentina del Desafío mostró radical cambio de look y sorprendió en redes - CaracolTV

Valentina, semifinalista del ‘Desafío Siglo XXI’, sorprendió a sus seguidores tras mostrar en redes sociales un radical cambio de look que generó cientos de comentarios.

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Valentina, exparticipante del ‘Desafío', sorprendió con radical cambio de look

Valentina, semifinalista del ‘Desafío Siglo XXI’, sorprendió a sus seguidores tras mostrar en redes sociales un radical cambio de look que generó cientos de comentarios.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de may, 2026
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Valentina, exparticipante del Desafío, sorprendió con nuevo look.jpg