Valentina, exparticipante del ‘Desafío', sorprendió con radical cambio de look

Valentina, exparticipante del reality 'Desafío Siglo XXI', sorprendió a sus seguidores luego de compartir un radical cambio de imagen a través de sus redes sociales. La creadora de contenido, quien alcanzó gran popularidad durante su paso por la competencia, mostró el proceso completo de transformación capilar y generó múltiples reacciones entre los internautas.

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Este es el cambio de look de Valentina, dupla de Rata en el Desafío

La semifinalista del programa, reconocida además por haber sido dupla del competidor Rata durante la etapa final del concurso, publicó un video en su cuenta de Instagram, plataforma en la que reunió cerca de 700 mil seguidores. Allí dejó ver cómo pasó de su tradicional tono rubio a un color cobrizo que cambió por completo su apariencia.



En el clip se observó cada detalle de la visita de la joven a la peluquería, desde el inicio del procedimiento hasta el resultado final. La influenciadora mostró el proceso de aplicación del nuevo color y la manera en la que el cambio transformó su imagen, algo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Junto al video, Valentina escribió un mensaje que aumentó aún más la curiosidad de sus fanáticos. “Ya no más niña buena!”, expresó la excompetidora, frase con la que muchos interpretaron que buscó proyectar una imagen más arriesgada y diferente a la que acostumbraba mostrar anteriormente.





La empresaria de 26 años se convirtió en una de las participantes más recordadas del programa tras su participación en la temporada. Aunque quedó eliminada durante la primera fase de la producción, posteriormente regresó a la competencia como refuerzo de Rata en La Ciudad de las Cajas durante la recta final del reality.

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Ambos lograron destacarse en esa etapa y consiguieron ganar la primera parte de la final, resultado con el que obtuvieron 600 millones de pesos. Desde entonces, Valentina continuó consolidando una comunidad de seguidores en redes sociales, donde suele compartir aspectos relacionados con su vida personal, rutinas y cambios de imagen.

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Tras publicar el video de su nueva apariencia, cientos de usuarios reaccionaron en la sección de comentarios. Algunos aseguraron que preferían el antiguo tono rubio de la influencer, mientras otros destacaron que el color cobrizo resaltó más sus facciones y le dio una imagen diferente.

Mensajes como “Hermosa cómo sea Valen”, “Este color te quedó mejor”, “Siempre hermosa” y “Se te ve divino” hicieron parte de las opiniones que dejaron los internautas, quienes no tardaron en viralizar la transformación de la exintegrante del reality colombiano.

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