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Valentina, del 'Desafío', aclaró su relación con Rata y si está embarazada - CaracolTV

La exparticipante del “Desafío” utilizó un espacio en plataformas digitales para responder a versiones que circularon en redes sociales sobre su vida sentimental y un supuesto embarazo.

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Valentina, del 'Desafío', dice si es novia de Rata y si está embarazada

La exparticipante del “Desafío” utilizó un espacio en plataformas digitales para responder a versiones que circularon en redes sociales sobre su vida sentimental y un supuesto embarazo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de abr, 2026
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