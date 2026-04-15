Valentina, del 'Desafío', dice si es novia de Rata y si está embarazada

Valentina, conocida por su participación en el reality “Desafío”, abordó una serie de rumores que se difundieron en redes sociales tras su paso por el programa. La semifinalista apareció en un canal de streaming que inició junto a Gero, también exintegrante del formato, en el que ambos comenzaron a compartir contenidos relacionados con distintos aspectos de sus vidas.

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Valentina, del 'Desafío', aclaró su relación con rata y su supuesto embarazo

Durante una de las transmisiones, Valentina se refirió a imágenes que empezaron a circular en internet y que, según explicó, no correspondían a la realidad. Estas publicaciones sugerían que sostenía una relación sentimental con Rata, quien fue su dupla durante la etapa final del programa. Frente a esto, la exparticipante aclaró que no mantenía ningún vínculo amoroso con él ni con otro de sus compañeros del reality.



En el mismo espacio, Gero intervino para respaldar la aclaración y pidió que cesaran los comentarios dirigidos hacia la deportista. En medio de la conversación, hizo una broma sobre los rumores que vinculaban a ambos, luego de que varios usuarios en redes sociales interpretaran como cercanía romántica los momentos que compartieron tras finalizar la competencia. Sin embargo, se indicó que la relación entre ellos correspondía a una amistad que se consolidó durante y después del programa.

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Además de los señalamientos sobre su vida sentimental, la bailarina también abordó versiones relacionadas con un supuesto embarazo. Estas afirmaciones surgieron en redes sociales y la vinculaban con diferentes compañeros del “Desafío”, entre ellos Gero y Rata. Ante esto, explicó que dicha información era falsa y que no se encontraba en estado de embarazo.



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La exparticipante señaló que decidió referirse a estos temas debido a la circulación de imágenes y contenidos que no correspondían a hechos reales. El objetivo de su intervención fue aclarar la información ante sus seguidores y precisar la naturaleza de sus relaciones con otros concursantes.

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La vida personal de Valentina había sido objeto de atención desde su paso por el reality, especialmente a partir de la relación que inició con su compañero Lucho durante la competencia. A partir de ese momento, su nombre fue asociado con distintas versiones sobre posibles vínculos sentimentales con otros participantes.

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Tras su salida del programa, la relación de amistad con Gero continuó, lo que también generó comentarios en redes sociales. Ambos decidieron iniciar un canal de streaming como un espacio para interactuar con el público y abordar temas personales y profesionales.

Con estas declaraciones, la Súperhumana buscó establecer claridad frente a los rumores que se difundieron y marcar una posición sobre la información que circuló en plataformas digitales respecto a su vida privada y su entorno dentro y fuera del “Desafío”.

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