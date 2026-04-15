Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
En Vivo 'A Otro Nivel'
'Tormenta de Pasiones'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación

Paso a paso para inscribirse al casting de Victoria's Secret en Estados Unidos - CaracolTV

Aunque la convocatoria únicamente está disponible en Estados Unidos, la marca vuelve a apostar por la inclusión en esta edición; por lo que diversidad será la gran protagonista.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cómo inscribirse al casting abierto de Victoria's Secret: están buscando un nuevo ángel

Aunque la convocatoria únicamente está disponible en Estados Unidos, la marca vuelve a apostar por la inclusión en esta edición; por lo que diversidad será la gran protagonista.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de abr, 2026
Comparta en:
Cómo inscribirse al casting abierto de Victoria's Secret este 2026 en Estados Unidos.