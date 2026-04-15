Cómo inscribirse al casting abierto de Victoria's Secret: están buscando un nuevo ángel

Victoria's Secret sacudió las redes sociales en este mes de abril al informar que está buscando a su próximo ángel para participar en la pasarela de Otoño en la que presentará su nueva colección. La empresa marcó su regreso oficial al realizar un desfile en octubre de 2025 mostrando no solo a las modelos que hicieron parte de los años dorados de la marca, sino también enviando un mensaje de inclusión y diversidad.

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"Estamos organizando un CASTING ABIERTO para nuestra próxima Ángel. ¡En serio, los sueños se hacen realidad! El desfile de Victoria's Secret regresa este otoño", se lee en una de las publicaciones.



Hasta cuándo está abierto el casting de Victoria's Secret 2026

Las personas interesadas en participar en la convocatoria pueden registrarse de manera virtual o presencial (disponible en tres centros comerciales de Estados Unidos) hasta el jueves 28 de mayo. Este casting marca historia debido a que las aspirantes pueden realizar el proceso de manera independiente, por lo que no requieren pertenecer a un agencia de modelos para poder participar.

La marca sugiere estar atentos a las redes sociales oficiales para conocer las novedades del proceso.



Qué gana la modelo que quede seleccionada como ángel de Victoria's Secret

En esta oportunidad, la persona que sea elegida como ángel tendrá la posibilidad de caminar en la pasarela y firmará un contrato con la agencia IMG Models, lanzando su carrera al estrellato. Adicionalmente, todo su proceso quedará registrado en video, por lo que su historia será conocida internacionalmente.



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Cómo registrarse en el casting de Victoria's Secret

Los interesados en registrarse en la página deben hacer clic a continuación y oprimir el botón "apply now", que te redirigirá a una página con el siguiente titular: "¿Hay ángeles entre nosotros?".

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Una vez en este espacio, debes señalar si eres mayor de edad o si cuentas con la autorización para trabajar en Estados Unidos. Asimismo, tendrás que diligenciar algunos datos personales y crear una contraseña.

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Para continuar con el proceso, deberás seleccionar el botón rojo "Already registered? Clic here to sign and complete your registration", donde te solicitarán el correo, la contraseña y podrás realizar en forma el casting.