Samuel Morales nunca ha visto las noticias del accidente de Kaleth Morales, su papá

Samuel Morales ha crecido rodeado del legado musical de su padre, Kaleth Morales, pero también con el vacío que dejó su ausencia. El cantante era muy pequeño cuando falleció el recordado intérprete vallenato y confesó que crecer sin él ha sido una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado.

Aunque Kaleth y la mamá de Samuel nunca llegaron a vivir juntos, el artista estuvo pendiente de su hijo desde el nacimiento. Incluso protagonizó una curiosa historia relacionada con el nombre del pequeño. Inicialmente había sido registrado como Carlos Miguel, pero Kaleth insistió en cambiarlo y dejó clara su decisión: "No se va a llamar Carlos Miguel". Además, quiso cumplir una promesa que había hecho a uno de sus mejores amigos y aseguró: "Él se va a llamar Samuel Miguel".



Sin embargo, más allá de las anécdotas familiares, la ausencia de su padre marcó profundamente la vida de Samuel. El cantante reconoce: "Crecer sin mi papá creo que ha sido de las cosas que más me ha marcado en mi vida". Durante su infancia veía cómo otros niños compartían momentos con sus padres mientras él intentaba construir una imagen de Kaleth a través de fotografías, videos y relatos de familiares y amigos.

Su abuelo materno, Rigoberto Castilla, se convirtió en una figura fundamental durante esos años. Samuel reconoce que encontró en él una guía importante, aunque admite que nada podía reemplazar completamente la presencia de su padre.

Samuel Morales no ha visto el accidente de Kaleth Morales



Uno de los recuerdos más especiales que conserva está relacionado con un álbum que su mamá elaboró cuidadosamente con fotografías, recortes de prensa y noticias sobre Kaleth Morales. Durante años fue una manera de acercarlo a la historia de su padre y ayudarlo a conocer quién era.

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Sin embargo, existe una parte de ese álbum que Samuel aún no ha podido enfrentar, su madre incluyó información relacionada con el accidente que terminó con la vida del cantante, algo que él ha evitado ver hasta el día de hoy. El propio Samuel reconoce: "Todavía no he sido capaz de abrirlo". Según contó su familia, allí aparecen imágenes y registros del accidente que todavía le generan un fuerte impacto emocional.

A pesar del tiempo, Samuel sigue encontrando en la música una forma de conocer a Kaleth. Escuchar sus canciones, interpretar sus composiciones y mantener vivo su legado le ha permitido acercarse a un padre que no pudo conocer. Incluso admite que una de las preguntas que más lo acompaña es: "¿Qué sería de mi vida si mi papá estuviese vivo?". Mientras tanto, continúa construyendo su propio camino artístico inspirado en la historia y el recuerdo de quien sigue siendo una de las figuras más queridas del vallenato colombiano.

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