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Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, no ha visto las noticias del accidente del cantante

El joven honra a su padre en cada oportunidad que tiene y se pregunta con frecuencia cómo sería su vida, la de su hermana y su familia si Kaleth Morales no hubiese fallecido en el 2005.

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Samuel Morales nunca ha visto las noticias del accidente de Kaleth Morales, su papá

El joven honra a su padre en cada oportunidad que tiene y se pregunta con frecuencia cómo sería su vida, la de su hermana y su familia si Kaleth Morales no hubiese fallecido en el 2005.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de may, 2026
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