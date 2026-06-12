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¿Shakira no cantó en el Mundial 2026? Pruebas que desmienten los rumores - CaracolTV

Luego del espectáculo que dio la colombiana en el Estadio Ciudad de México, los usuarios empezaron a especular sobre la posible participación de una doble en el show.

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Pruebas que desmienten que Shakira usó doble en la inauguración del Mundial 2026

Luego del espectáculo que dio la colombiana en el Estadio Ciudad de México, los usuarios empezaron a especular sobre la posible participación de una doble en el show.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de jun, 2026
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¿Shakira no se presentó en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026? Pruebas de que sí lo hizo.
¿Shakira no se presentó en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026? Pruebas de que sí lo hizo.
Foto: AFP e Instagram @shakira