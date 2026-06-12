Pruebas que desmienten que Shakira usó doble en la inauguración del Mundial 2026

Muchas fueron las reacciones que dejó el show de Shakira el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México durante la inauguración oficial de la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con la declaración de sus fans en redes, la colombiana nunca se presentó en el escenario, sino que usó una doble.

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Te contamos en esta nota cuáles son las pruebas que desmienten estos rumores.

La cicatriz en la frente de Shakira

Durante años, Shakira ha llevado una marca en el rostro que la identifica. Se trata de una marca ubicada a la altura de la frente que apareció en 2003. La intérprete de 'Antología' ha explicado en varias ocasiones que esta surgió luego de que le diera varicela mientras estaba en España.

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La inconfundible sonrisa de Shakira y sus gestos

Algunos fanáticos han acudido a los dientes de la barranquillera, argumentando que en las fotos que le tomaron momentos antes del show se aprecia la misma sonrisa que siempre la ha caracterizado. Además, la artista fue grabada maquillándose poco antes de salir a escena, por lo que muchos trajeron a colación un momento de su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour' en donde hace las mismas expresiones.

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¿Shakira tenía el rostro hinchado en el espectáculo?

La colombiana habría lucido diferente debido a una inadecuada elección de gafas, cuyo estilo podría no favorecerle. El hecho de haber llevado parte del rostro cubierto habría sido el causante de que muchas personas crean que nunca estuvo en el espectáculo.

Shakira mostró el proceso de preparación del show

Semanas antes del evento, 'La loba' registró a través de redes sociales las horas de ensayo que le dedicó a esta presentación en compañía de su equipo de trabajo. Incluso se filtraron videos junto a artistas en el backstage como J Balvin, Belinda, y Danny Ocean, probando que sí estuvo en el complejo.

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Shakira celebró el éxito junto a su hermano

Luego del performance, la colombiana fue vista bailando merengue en compañía de Tonino Mebarak, su hermano, road mánager y mano derecha, mientras salían del campo para dar inicio al partido México VS. Sudáfrica.