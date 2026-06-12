Carolina Cruz lloró en ‘Día a Día’ por palabras de sus compañeros en su cumpleaños

Los participantes de ‘A Otro Nivel’ ingresaron al estudio de ‘Día a Día’ con una torta e interpretando ‘Que Dios te bendiga’, canción de Peter Manjarrés, para celebrar un año más de la vida de Carolina Cruz.
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Posteriormente, Catalina Gómez dio la bienvenida al programa y le expresó a su compañera y amiga todo el cariño que siente por ella, lo que puso sentimental a la exreina.
“Hoy estamos felices celebrando tu vida, dándole gracias a Dios porque existes, porque existes para nosotros, para toda la familia de Colombia, sabes lo que te queremos, lo que valoramos a esa mujer que eres, que nos inspira, que nos da ganas de ser mejores todos los días; la gran mamá, la gran amiga incondicional siempre, te queremos mucho”, expresó la antioqueña, mientras le daba un fuerte abrazo.
Luego Carolina Soto tomó la palabra e hizo reír a su tocaya mencionando que era una gran “esposa” de su Jamil, el piloto con el que Cruz tiene una relación amorosa desde hace varios años.
“Soy muy feliz de tenerte tan cerquita todos los días, somos afortunados todos los que tenemos la dicha de conocerte. Eres una gran mamá, mujer esposa… esposa, bueno, de tu Jamil… Y de verdad que yo siento mucho agradecimiento por tener una amiga como tú que siempre está para nosotros, para darnos un consejo, para ayudarnos, para guiarnos. Te quiero con todo mi corazón”, declaró Soto.
Carlos Calero, que reveló que cantaba en parrandas con Diomedes Díaz, también señaló que para él era un honor tener a Cruz tan cerca todos los días y de poder ser su amigo y cómplice, mientras que Iván Lalinde le dijo que es una mujer que inspira con todo lo que hace por su familia y por los demás.
Cuántos años tiene Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a Día’
La presentadora de Caracol Televisión celebró sus 47 años, confirmó ella misma a través de sus historias de Instagram. Cruz ha repetido en varias ocasiones que ha podido mantenerse vital y saludable gracias a sus buenos hábitos con la comida y a su disciplina con el ejercicio.