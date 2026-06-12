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Cuántos años tiene Carolina Cruz: celebró cumpleaños en ‘Día a Día’ y lloró

Detalles sobre la celebración del cumpleaños de Carolina Cruz en 'Día a Día', programa de Caracol Televisión. Lloró por emotivas palabras de los presentadores.

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Carolina Cruz lloró en ‘Día a Día’ por palabras de sus compañeros en su cumpleaños

A la vallecaucana la sorprendieron en el programa con una serenata, que estuvo a cargo de Notas Cruzadas, el grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’. Luego, los presentadores le dedicaron unas palabras.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Carolina Cruz lloró en ‘Día a Día’ por palabras de sus compañeros en su cumpleaños
Carolina Cruz lloró en ‘Día a Día’ por palabras de sus compañeros en su cumpleaños
Foto: Caracol Televisión