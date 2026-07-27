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Actor de ‘Tormenta de Pasiones’, estuvo en ‘Milagro en la celda 7’

Conoce aquí quién es Aras Bulut İynemli, actor que hace de Mete en 'Tormenta de Pasiones', producción turca de Caracol Televisión, que está en su recta final. Además, descubre más sobre su vida.

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Actor de ‘Tormenta de Pasiones’, actuó en ‘Milagro en la celda 7’, película turca

Se trata de Aras Bulut İynemli, que hace de Meté en ‘Tormenta de Pasiones’, producción turca de Caracol Televisión, que está basada en hechos reales.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Aras Bulut İynemli
Aras Bulut İynemli
Foto Instagram: @iynemliarasbulut