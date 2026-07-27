Actor de ‘Tormenta de Pasiones’, actuó en ‘Milagro en la celda 7’, película turca

Aras Bulut nació en Estambul el 25 de agosto de 1990, es decir, tiene 35 años. Es conocido por su actuación en ‘Muhteşem Yüzyıl’, más conocida como: ‘El Suleyman’, ‘Çukur’, ‘Içerde’ y la película ‘Milagro en la celda 7’, que es la nueva ambientación de la comedia dramática y romántica originaria de Corea del Sur, que salió al aire en el 2013.

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La cinta cuenta la vida de Memo (Aras Bulut) y Ova, su hija. Ellos viven junto a la abuela de ella en un pueblo de Turquía. En la historia, él es un hombre que sufre de una discapacidad mental la cual lo hace tener la misma edad de la pequeña Ova.

Memo se llevaba bien con algunos niños y jugaba con ellos casi todos los días, sin embargo, en una ocasión la hija de un hombre que tiene un alto cargo político muere tras caer de un acantilado y sufrir un grave golpe en la cabeza. Él estaba en ese lugar e intentó ayudar a la niña, pero sus esfuerzos fueron en vano, pues ella fallece de manera instantánea.

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En ese momento, llega el padre de la niña y la policía, quienes deciden acusarlo injustamente y lo llevan a las celdas de una gran cárcel de Turquía. Estando allí, sus compañeros no creen en su inocencia y deciden hacer de su vida algo imposible, pero con el paso del tiempo, descubren su enfermedad, su bondad y que el amor de su vida es Ova.

A pesar de que la pequeña fue separada de su padre, nunca dejó de creer en su inocencia y visitarlo. Además, él recibió un acto de amor gigante de parte de sus amigos de celda, pues ellos le ayudaron a escapar para que compartiera su vida junto a su hija.

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Dicha película se ganó los corazones de los turcos y fue la más vista en los cines del país durante el 2019, con alrededor de 5,3 millones de espectadores. Debido a esto, Netflix decidió comprarla y tuvo una gran acogida a nivel mundial, pero sobre todo en Francia y países hispanohablantes.

Quien es el actor que hace de Meté en ‘Tormenta de Pasiones’

Aras Bulut İynemli nació en una familia llena de talento, pues sus hermanos son actores y su hermana también es presentadora de televisión y cantante. De igual manera, el resto de sus parientes más cercanos están en el mundo actoral.

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Inicialmente, él entró a la actuación en propagandas de televisión y en 2010 hizo de Meté en ‘Tormenta de Pasiones’, producción que tuvo un gran éxito internacional. Posteriormente, hizo una pausa a la vida artística y volvió a la universidad para terminar su carrera de Ingeniería de Aeronaves. En 2020, tuvo su papel en ‘Milagro en la Celda 7’, película que fue escogida para representar a Turquía en los Oscars en la edición del 2021.