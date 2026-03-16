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Qué vestido usó Karol G en los Premios Óscar 2026: afterparty de Vanity Fair - CaracolTV

'La Bichota' y 'La Toty' aparecieron en el afterparty que dio Vanity Fair en el Museo del Arte del Condado de los Ángeles. La paisa y la barranquillera lucieron inusuales vestidos, uno de ellos pintado al óleo.

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Karol G y Sofía Vergara no se quedaron por fuera de los Óscar: aparecieron en el afterparty

'La Bichota' y 'La Toty' aparecieron en el afterparty que dio Vanity Fair en el Museo del Arte del Condado de los Ángeles. La paisa y la barranquillera lucieron inusuales vestidos, uno de ellos pintado al óleo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Estos fueron los vestidos que usaron Karol G y Sofía Vergara en el afterparty de los Premios Óscar 2026.