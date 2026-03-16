Karol G y Sofía Vergara no se quedaron por fuera de los Óscar: aparecieron en el afterparty

Carolina Giraldo y Sofía Vergara no se quedaron por fuera de los Premios Óscar 2026. Aunque no estuvieron en la velada en la que se reconocieron a los mejores del cine, sí hicieron una majestuosa aparición en el afterparty del evento, organizada por Vanity Fair en Estado Unidos. La cita se dio en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, donde también asistieron figuras como Eiza González, Kim Kardashian, Philippine Leroy, Nicole Kidman, Hailey Bieber, entre otras figuras de la industria del entretenimiento.

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Qué vestido usó Karol G en la fiesta de los Premios Óscar 2026

En esta oportunidad, la intérprete de canciones como 'Cairo', 'Oki Doki', 'Mi cama', 'TQG' y 'Coleccionando heridas' lució un diseño de la firma con base en París Ashi Studio, que justamente pertenece a la línea SS26 Couture Collection. Se trató de un vestido cuyo principal atractivo era un corsé sin tirantes elaborado con yeso pintado al óleo y una falta al estilo "drapeado plegado", así lo detalló la misma marca.



Karol G arrives at the Vanity Fair #Oscar Party. ✨🎉

pic.twitter.com/rqcThj8bNE — Distinct Post. (@DistinctPost) March 16, 2026

Karol G decidió acompañar este vestido con unos mules transparentes, cabello corto suelto, un anillo y un par de aretes, lo que la hizo lucir sobria y elegante.





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Es necesario mencionar que esta marca se ha encargado de vestir a otras celebridades como Margot Robbie, quien recientemente deslumbró con una pieza en tonos claros para el estreno de 'Cumbres Borrascosas' en Sydney.



Sofía Vergara también apareció en el afterparty de los Premios Óscar 2026

La barranquillera publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 35 millones de seguidores, una serie de fotografías en donde se le aprecia luciendo un vestido plateado que resaltaba sus curvas debido al escote del busto y el abdomen, demostrando de esta forma la seguridad que la caracteriza en cada aparición pública.

Sofía Vergara, #VFOscars kırmızı halısında dikkat çeken görüntüsüyle objektiflere yansıdı. pic.twitter.com/8ZK7me5gbn — Bulvar Medya (@Bulvarpress) March 16, 2026

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Hermosa mi Sofi. Orgullo colombiano 🔥❤️", "Vivan las mujeres colombianas, las amo princesas ❤️", "Eres la reina de la alfombra roja", "Demasiado hermosa", "Se ve espectacular", "Que vivan las colombianas", son algunos de los mensajes que se destacan en plataformas digitales como TikTok y X, donde rápidamente se ha difundido el contenido.

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