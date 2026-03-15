Kylie Jenner apareció en los Oscar 2026 con un vestido rojo inspirado en Jessica Rabbit

Kylie Jenner asistió a la alfombra de los Academy Awards 2026 con un vestido rojo que llamó la atención durante la llegada de los invitados. La empresaria llegó al evento acompañando al actor Timothée Chalamet, quien estaba nominado durante la ceremonia.



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El atuendo de Jenner estuvo inspirado en el personaje animado Jessica Rabbit. El vestido, de tono rojo rubí, incluyó un escote pronunciado en la parte del pecho y una silueta ajustada. La prenda fue diseñada por Daniel Roseberry, director creativo de la casa de moda que desarrolló el diseño utilizado por la empresaria durante la noche de premiación.

El conjunto fue complementado con joyas que sumaron cerca de 200 quilates en diamantes. Entre los accesorios se incluyeron collar, aretes y anillos, que formaron parte del look presentado en la alfombra. Las piezas acompañaron el vestido rojo y formaron parte del estilismo utilizado por Jenner durante el evento.

Antes del inicio de la ceremonia, la empresaria compartió en su cuenta de Instagram un adelanto del atuendo que utilizó en la gala. En la publicación apareció posando con el vestido rojo diseñado para la noche. El mensaje que acompañó la imagen hizo referencia al personaje animado que inspiró el diseño: "Jessica who?"



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En las historias publicadas en la misma red social también apareció la imagen de un automóvil deportivo rojo de la marca Ferrari. La referencia visual fue utilizada como ejemplo del tono elegido para el vestido que llevó durante la ceremonia.

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La presencia de Jenner en los premios se dio después de varias apariciones durante la temporada de galas y entregas previas. Durante esos eventos la empresaria ya había compartido diferentes atuendos que generaron titulares en redes sociales y medios de entretenimiento.

Por su parte, Timothée Chalamet apareció en la alfombra con un traje blanco cruzado de la casa de moda Givenchy. El actor complementó el atuendo con gafas de sol negras mientras caminó junto a Jenner durante la llegada de invitados al evento.

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La pareja se presentó ante fotógrafos y medios durante el recorrido por la alfombra previo al inicio de la ceremonia. Chalamet asistió como parte de los nominados de la noche, mientras que Jenner lo acompañó durante la llegada al evento.

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Las imágenes del atuendo circularon en redes sociales y en la cobertura de la alfombra del evento. El vestido rojo, la referencia al personaje animado y las joyas utilizadas formaron parte de los elementos que marcaron la aparición de Jenner durante la ceremonia de los premios.

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