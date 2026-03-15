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En quién está inspirado el vestido de Kylie Jenner en los Premios Oscar 2026 - CaracolTV

La empresaria y figura mediática acompañó a Timothée Chalamet en la alfombra de los premios, quien está nominado como Mejor actor. Junto al atuendo lució varias joyas de diamantes.

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Kylie Jenner apareció en los Oscar 2026 con un vestido rojo inspirado en Jessica Rabbit

La empresaria y figura mediática acompañó a Timothée Chalamet en la alfombra de los premios, quien está nominado como Mejor actor. Junto al atuendo lució varias joyas de diamantes.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de mar, 2026
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