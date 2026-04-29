Sam Neill, protagonista de "Jurassic Park" superó el cáncer tras tratamiento innovador

Sam Neill, actor reconocido por interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park, informó que logró superar el cáncer que había hecho público en 2023. El artista neozelandés reveló en ese momento que padecía un linfoma no hodgkiniano en etapa avanzada, diagnóstico que coincidió con la escritura de sus memorias.

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Así fue el proceso de recuperación de Sam Neill, actor de 'Jurassic Park', tras ser diagnosticado de cáncer en su sangre

La noticia sobre su estado de salud se conoció a través del libro ¿Alguna vez te dije eso?, publicación en la que relató parte de su experiencia médica y personal. Allí explicó que atravesaba un proceso complejo mientras trabajaba en el texto autobiográfico, situación que generó atención entre seguidores y medios internacionales.



Años después de aquella revelación, Neill confirmó recientemente que superó la enfermedad tras someterse a una terapia innovadora. Según explicó, el tratamiento llegó después de que los procedimientos iniciales dejaran de ofrecer resultados esperados. Entre esos métodos estuvieron varias sesiones de quimioterapia y otras intervenciones médicas aplicadas durante el proceso.

El actor, de 78 años, indicó en una entrevista concedida a un medio australiano que convivió durante años con el cáncer en la sangre. También relató que hubo momentos en los que sintió incertidumbre frente a la evolución de la enfermedad y al funcionamiento de los tratamientos tradicionales.





La alternativa que permitió la mejoría fue una terapia celular T con CAR, procedimiento que modifica genéticamente determinadas células del sistema inmunológico para que puedan identificar y atacar células cancerígenas específicas. Este tipo de tratamiento ha sido utilizado en distintos casos de cáncer hematológico y forma parte de nuevas líneas terapéuticas desarrolladas en los últimos años.

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Neill señaló que, tras exámenes recientes, ya no presentaba rastros de la enfermedad. Entre esos controles médicos mencionó una tomografía cuyos resultados confirmaron la ausencia de cáncer, noticia que compartió públicamente al hablar de la nueva etapa de su recuperación.

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Además de informar sobre su estado de salud, el actor pidió respaldo institucional para ampliar el acceso a este tipo de terapias en Australia y Nueva Zelanda. Según manifestó, su intención era que otros pacientes con diagnósticos similares pudieran acceder a tratamientos avanzados sin depender únicamente de opciones convencionales.

La trayectoria de Sam Neill se extendió por varias décadas dentro del cine y la televisión. Desde los años setenta participó en producciones como Jurassic Park, The Piano y la serie Peaky Blinders, consolidando una carrera internacional.

Mientras continuó vinculado a la actuación, también enfrentó un proceso médico prolongado que finalmente tuvo un desenlace favorable. Su recuperación se convirtió en una nueva etapa personal y en una oportunidad para promover terapias especializadas para otros pacientes con enfermedades similares.

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