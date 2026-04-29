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Sam Neill, protagonista de "Jurassic Park" logró superar el cáncer - CaracolTV

El actor Sam Neill, recordado por su papel de Alan Grant, confirmó que logró superar un linfoma no hodgkiniano avanzado luego de varios años de tratamientos y una terapia celular especializada.

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Sam Neill, protagonista de "Jurassic Park" superó el cáncer tras tratamiento innovador

El actor Sam Neill, recordado por su papel de Alan Grant, confirmó que logró superar un linfoma no hodgkiniano avanzado luego de varios años de tratamientos y una terapia celular especializada.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 29 de abr, 2026
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