Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro y otros actores, fue diagnosticada con cáncer

Claudia Serrato informa que recibe un diagnóstico de cáncer de seno luego de someterse a una biopsia por una masa detectada en su seno derecho. El resultado del examen es entregado el viernes 27 de marzo, fecha que marca el inicio de una nueva etapa en su vida personal y profesional.

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Qué dijo Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, sobre cáncer

La representante, conocida por trabajar con distintos actores, comunica la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales. En este contenido explica, en medio de lágrimas, que el momento de recibir el resultado representa una situación compleja y que aún se encuentra en proceso de asimilación. Señala que expresar la situación en voz alta no resulta sencillo, pero decide hacerlo como parte del proceso de aceptación.



En su mensaje también menciona el acompañamiento constante de las personas que siguen su trabajo en plataformas digitales. Indica que agradece por todos los múltiples mensajes de apoyo que ha recibido, los cuales han estado presentes desde el momento en que comparte la información. Este respaldo se suma a su proceso emocional mientras enfrenta el diagnóstico.





Serrato confirma que ya asiste a una primera consulta con un especialista en mastología. Este paso forma parte del protocolo médico inicial para evaluar su estado de salud y definir los procedimientos a seguir. Explica que en los próximos días deberá realizarse nuevos exámenes, entre ellos un escáner corporal, con el objetivo de identificar si existen otras masas o alguna complicación adicional.

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En su comunicación también destaca el papel de su entorno cercano. Señala que cuenta con el acompañamiento de su familia, hijos, pareja, familiares y amistades. Asimismo, menciona el respaldo de los actores y actrices con quienes trabaja, quienes han estado presentes durante este momento. Este entorno se convierte en un apoyo constante mientras avanza en las siguientes etapas del proceso médico.

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La mánager expresa que, pese al temor que puede generar la situación, busca asumir este momento desde una perspectiva de aprendizaje. Indica que pretende encontrar un propósito dentro de esta experiencia y darle un significado en su vida. A su vez, manifiesta su intención de enfrentar este proceso con disposición y continuar avanzando en cada una de las etapas que indique el equipo médico.

Además, solicita a quienes la siguen que la acompañen a través de la oración, mientras se desarrollan los estudios necesarios para determinar el tratamiento que deberá iniciar. Finalmente, confirma que mantendrá informados a sus seguidores sobre la evolución de su estado de salud y los avances que se presenten a lo largo de este proceso médico.

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