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Mánager de Lina Tejeiro, Claudia Serrato, tiene cáncer de seno

La mánager de actores Claudia Serrato comunicó a través de redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de seno, tras una biopsia realizada por una masa detectada en su cuerpo.

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Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro y otros actores, fue diagnosticada con cáncer

La mánager de actores Claudia Serrato comunicó a través de redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de seno, tras una biopsia realizada por una masa detectada en su cuerpo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 31 de mar, 2026
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