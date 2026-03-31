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Cómo es la custodia del hijo de Deiby Ruiz tras separarse de “La Blanquita” - CaracolTV

El creador de contenido Deiby Ruiz responde preguntas sobre la crianza de su hijo y la dinámica de cuidado compartido tras su separación con Katy Cardona, conocida como “La Blanquita”.

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Deiby Ruiz habla sobre la relación con su hijo tras su separación con “La Blanquita”

El creador de contenido Deiby Ruiz responde preguntas sobre la crianza de su hijo y la dinámica de cuidado compartido tras su separación con Katy Cardona, conocida como “La Blanquita”.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Así reparten la custodia Deiby Ruiz y La Blanquita.jpg