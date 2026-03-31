Deiby Ruiz habla sobre la relación con su hijo tras su separación con “La Blanquita”

Deiby Ruiz se pronuncia sobre la relación con su hijo luego de su separación con su expareja Katy Cardona, conocida en redes sociales como “La Blanquita”. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el creador de contenido aborda inquietudes de sus seguidores relacionadas con la crianza del menor y los cambios en la convivencia familiar.

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Así funciona el acuerdo de cuidado compartido entre Deiby Ruiz y "La Blanquita"

Una de las preguntas que recibe está enfocada en la ausencia del niño en su hogar, teniendo en cuenta que en publicaciones anteriores se evidenciaba una convivencia constante entre padre e hijo. Frente a esto, se sabe que el menor se encuentra bajo custodia de su madre tras la separación, en medio de situaciones que han involucrado discusiones sobre la manutención y el uso de la imagen del niño en redes sociales.



En su respuesta, el creador manifiesta que la ausencia de su hijo se siente en su rutina diaria, señalando que la presencia de un niño en el hogar suele ser notoria en distintos momentos del día. Indica que esta ausencia representa un cambio importante en su entorno cotidiano.

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Durante la interacción, también aborda comentarios de seguidores relacionados con la forma en que se define actualmente como padre. Ruiz menciona que algunas personas reaccionan de mala forma cuando se refiere a sí mismo como padre soltero, por lo que aclara que utiliza este término debido a que no tiene pareja en este momento, independientemente de que su hijo tenga madre y mantenga relación con ella.

En cuanto a la dinámica de crianza, explica que atraviesa una etapa diferente en su relación con el menor, ya que el crecimiento del niño permite una interacción distinta, con actividades de juego y mayor comunicación. Señala que anteriormente, por la edad del niño, las posibilidades de compartir eran más limitadas.

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Ruiz también describe el acuerdo al que ha llegado con su expareja para la distribución del tiempo con el menor. Según indica, ambos han establecido un sistema en el que el niño permanece tres días con cada uno. Este esquema puede modificarse dependiendo de las obligaciones laborales de cada padre, lo que permite ajustes en los días de cuidado. Añade que esta organización ha funcionado para ambos y les permite mantener una participación equitativa en la crianza.

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En ese contexto, menciona que no contempla la posibilidad de ver a su hijo con largos intervalos de tiempo sin contacto, como ocurre en otros modelos de custodia, y señala que para él esa situación no sería viable: "No entiendo cómo hacen los papás que cada 15 días les toca una visita, yo no soportaría verlo cada 15 días".

Otra de las preguntas que recibe está relacionada con la posibilidad de tener más hijos. Frente a esto, Ruiz indica que actualmente no contempla esa opción, debido a que no tiene una relación de pareja en este momento. Explica que no tiene una decisión definida sobre el tema y que no lo considera una prioridad en su situación actual.

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Recordemos que esta separación se produjo después de una década de relación; Katy Cardona manifestó que su razón de terminar fue por acumulación de decepciones y falta de atención por parte de Ruiz.

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