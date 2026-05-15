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Britney Spears fue acusada de protagonizar un escándalo en Los Ángeles - CaracolTV

Britney Spears quedó envuelta en una nueva polémica luego de que varios testigos la señalaran de causar una escena alterada durante una cena en un restaurante de Los Ángeles.

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Britney Spears fue acusada de protagonizar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles

Britney Spears quedó envuelta en una nueva polémica luego de que varios testigos la señalaran de causar una escena alterada durante una cena en un restaurante de Los Ángeles.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de may, 2026
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Britney Spears es acusada de escándalo en Los Ángeles.jpg