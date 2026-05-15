Britney Spears fue acusada de protagonizar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles

La cantante Britney Spears volvió a ocupar titulares en Estados Unidos después de que varios clientes la acusaran de protagonizar un comportamiento extraño durante una cena en un restaurante de Los Ángeles. El episodio ocurrió en el Blue Dog Tavern, ubicado en Sherman Oaks, en el Valle de San Fernando, y rápidamente se viralizó en redes sociales tras la publicación de varios testimonios y reportes de medios de entretenimiento.

Según información difundida por TMZ, la artista habría levantado la voz mientras compartía una mesa con dos acompañantes. Algunos presentes aseguraron que Spears gritó durante varios momentos de la cena e incluso imitó ladridos, situación que llamó la atención de otros clientes que se encontraban en el establecimiento la noche del miércoles 13 de mayo.



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Uno de los aspectos que más polémica generó fue la versión relacionada con un cuchillo. De acuerdo con un testigo citado por el medio estadounidense, la intérprete de “Toxic” caminó cerca de otras mesas sosteniendo el utensilio en la mano, hecho que causó incomodidad entre algunos asistentes del restaurante.

El periodista de entretenimiento Jeff Sneider afirmó en su cuenta de X que presenció el supuesto incidente mientras cenaba cerca de la cantante. El comunicador describió el ambiente como caótico y aseguró que varios clientes comenzaron a comentar lo sucedido inmediatamente después de que Spears abandonó el lugar.



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Otros portales estadounidenses añadieron detalles sobre la velada. Page Six reportó que la cantante encendió un cigarrillo cerca de la entrada del restaurante y que trabajadores del establecimiento le pidieron apagarlo. El medio también indicó que Spears alimentó a uno de sus acompañantes durante la cena y que en un momento expresó palabras afectuosas hacia él.

Otro cliente citado por TMZ aseguró que la mesa quedó completamente desordenada al finalizar la noche. Las imágenes y comentarios sobre el episodio circularon rápidamente en plataformas digitales y reavivaron el debate alrededor de la situación personal de la artista.

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Representante de Britney Spears negó las acusaciones y defendió a la cantante

Horas después de la difusión de las acusaciones, el representante de Spears rechazó las versiones publicadas por los tabloides y negó que la cantante hubiera actuado de manera peligrosa. El portavoz sostuvo que la intérprete solo compartía una cena tranquila junto a su asistente y su guardaespaldas.

Además, aclaró que el cuchillo únicamente fue utilizado para cortar comida mientras relataba una anécdota relacionada con su mascota. Según explicó, Spears comentaba cómo su perro solía ladrar a los vecinos, versión que habría sido malinterpretada por otros comensales.

La controversia surgió pocos días después de conocerse un acuerdo judicial relacionado con un caso de conducción temeraria en California y semanas después de que trascendiera que la cantante ingresó voluntariamente a rehabilitación para continuar con sesiones de terapia y tratamiento especializado.

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