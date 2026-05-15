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Samuel Morales apareció tras desaparición y robo en Bogotá - CaracolTV

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, fue reportado como desaparecido en Bogotá durante varias horas luego de asistir a una gala. Su familia confirmó que fue víctima de la delincuencia.

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Samuel Morales apareció tras ser víctima de la delincuencia en Bogotá

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, fue reportado como desaparecido en Bogotá durante varias horas luego de asistir a una gala. Su familia confirmó que fue víctima de la delincuencia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de may, 2026
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Samuel Morales apareció luego del robo de Bogotá.jpg