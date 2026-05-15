Samuel Morales apareció tras ser víctima de la delincuencia en Bogotá

Samuel Morales, hijo del fallecido cantante Kaleth Morales, vivió horas de angustia en Bogotá después de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares y equipo de trabajo. El joven artista perdió comunicación con sus allegados durante la madrugada del 15 de mayo, luego de asistir a un evento social en la capital del país.



¿Qué sucedió con Samuel Morales tras desaparición en Bogotá?

Según las primeras versiones entregadas por su entorno cercano, Samuel Morales se encontraba en Bogotá participando en una gala realizada en la noche del 14 de mayo. Tras finalizar el compromiso, tomó un servicio de transporte por aplicación y desde ese momento no volvió a responder llamadas ni mensajes, situación que generó preocupación inmediata entre sus familiares y amigos.

Con el paso de las horas, la alerta comenzó a difundirse a través de redes sociales. Familiares, amigos y miembros de su equipo de trabajo compartieron mensajes solicitando ayuda para ubicarlo. Entre las publicaciones que circularon estuvo un mensaje de su abogada, Wendy Herrera, quien pidió colaboración ciudadana para obtener información sobre el paradero del cantante.



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La situación provocó gran preocupación debido al tiempo que permaneció incomunicado. Mientras avanzaba la búsqueda, diferentes seguidores y usuarios en redes sociales replicaron la información con el objetivo de facilitar su ubicación. El caso rápidamente tomó relevancia entre los seguidores del vallenato y personas cercanas a la familia Morales.

Horas después, su tío Kanner Morales confirmó que Samuel Morales habría sido víctima de la delincuencia en Bogotá. De acuerdo con las versiones entregadas por la familia, el joven artista fue abordado por delincuentes que presuntamente utilizaron escopolamina para despojarlo de sus pertenencias.



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Posteriormente, la información fue confirmada oficialmente por su abogada mediante un comunicado publicado en redes sociales. En el mensaje se indicó que Samuel Morales se encontraba en buen estado de salud y que ya había regresado a su hogar acompañado por sus familiares.

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El comunicado también agradeció a los seguidores, amigos y medios de comunicación por la rápida difusión de la alerta durante las horas en las que se desconoció el paradero del cantante. La familia destacó el apoyo recibido y la solidaridad demostrada por quienes compartieron la información en plataformas digitales.

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Pese a la gravedad de lo ocurrido, el equipo de Samuel Morales informó que los compromisos laborales y presentaciones programadas para el fin de semana no sufrirían modificaciones. Hasta el momento no se conoció si la familia interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para investigar lo sucedido.

El caso volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones relacionadas con la inseguridad en Bogotá y los riesgos a los que se enfrentan figuras públicas y ciudadanos en diferentes sectores de la ciudad.

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