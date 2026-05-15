'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer le dice que hablen seriamente; en medio de la charla, María le cuenta a Tita que hace muchos años abandonó a su hijo y que logró encontrarlo de nuevo; además, confiesa que Nandito es su hijo.
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María le confiesa a Tita toda la verdad sobre su hijo
La mujer le dice que hablen seriamente; en medio de la charla, María le cuenta a Tita que hace muchos años abandonó a su hijo y que logró encontrarlo de nuevo; además, confiesa que Nandito es su hijo.