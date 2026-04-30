Hombre que decía ser hijo de Kaleth Morales se retractó: “No quiero problemas con nadie”

La familia de Kaleth Morales emitió un comunicado por medio de su abogada Wendy Herrera en el que rechazó las afirmaciones realizadas por un joven que aseguraba ser hijo del fallecido cantante. En el documento, los allegados del artista señalaron que la persona identificada como Jesús Eduardo Otero Arévalo no hacía parte de la descendencia legítima del intérprete y solicitaron que retirara publicaciones difundidas en redes sociales desde 2025.

Según el pronunciamiento, la familia indicó que contaba con pruebas documentales relacionadas con la verdadera identidad del joven, de nacionalidad venezolana. También sostuvo que las declaraciones en las que afirmaba ser el hijo mayor del cantante y en las que supuestamente rechazaba practicarse una prueba de ADN eran falsas y contrarias a derecho.



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En el mismo comunicado, la representación legal advirtió que, si persistían ese tipo de afirmaciones, acudirían a las instancias judiciales correspondientes para que se determinara la veracidad de los hechos. La intención, según expresaron, era proteger el legado del artista y evitar nuevas publicaciones que afectaran su memoria.



Además, se le solicitó abstenerse de repetir ese tipo de señalamientos y eliminar de sus redes sociales todos los contenidos en los que manifestaba ser heredero del cantante. El texto circuló ampliamente en plataformas digitales y generó nuevas reacciones entre seguidores del vallenato y usuarios de internet.

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Declaración del presunto hijo de Kaleth Morales tras comunicado de la familia

Horas después del comunicado, comenzaron a viralizarse videos en los que el propio Jesús Eduardo Otero Arévalo se retractó de manera pública. En el mensaje reconoció que no era hijo de Kaleth Morales y admitió que todo se había tratado de una mentira.

En la grabación, el joven explicó que buscaba desligarse por completo de cualquier mención relacionada con el nombre del cantante. También ofreció disculpas públicas y manifestó que, como cualquier persona, había cometido errores y equivocaciones.

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De igual forma, aseguró que realizaba el video para sentirse tranquilo y estar en paz consigo mismo. Añadió que continuaría dedicado a la música, aunque se comprometía a no volver a interferir en asuntos relacionados con la familia Morales.

Otero Arévalo también aclaró que no tenía ningún vínculo con los familiares del artista y que no deseaba mantener conflictos con nadie por sus anteriores declaraciones. Finalmente, afirmó que no se había lucrado económicamente con el tema y cerró su mensaje reiterando su intención de dejar atrás la polémica surgida alrededor del nombre de Kaleth Morales

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