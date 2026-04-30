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Presunto hijo de Kaleth Morales admitió no ser hijo del cantante - CaracolTV

Luego del pronunciamiento de los familiares del cantante pidiendo que se retracte, el joven publicó un video en el que negó ser descendiente del artista y ofreció disculpas públicas.

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Hombre que decía ser hijo de Kaleth Morales se retractó: “No quiero problemas con nadie”

Luego del pronunciamiento de los familiares del cantante pidiendo que se retracte, el joven publicó un video en el que negó ser descendiente del artista y ofreció disculpas públicas.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de abr, 2026
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