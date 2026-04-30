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Yeison López, del 'Desafío', rompió récords mundiales en Panamericano de Pesas

Yeison López, exparticipante del 'Desafío', rompió tres récords mundiales en Panamericano de Pesas 2026, en Panamá, y, además, ganó medalla de oro para Colombia.

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Yeison López, del 'Desafío', logró oro y triple récord mundial en Panamericano de Pesas

El exparticipante del programa de Caracol Televisión volvió a hacer historia en la competencia, que se lleva a cabo en Panamá, y se impuso en la categoría de 88 kilogramos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Jeison López, del 'Desafío