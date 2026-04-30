Yeison López, del 'Desafío', logró oro y triple récord mundial en Panamericano de Pesas

El chocoano, que en el 'Desafío' 2018 se hacía llamar Gokú, se llevó la presea dorada y rompió tres récords mundiales en el Panamericano de Pesas 2026 en su categoría, demostrando por qué es uno de los mejores pesistas de todo el planeta.

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La primera marca que el deportista, que creció en el Valle del Cauca, rompió fue en la modalidad arranque, en la que levantó 181 kilógramos. Posteriomente, López levantó 2169 kilógramos en envión y 319 kilógramos en el total combinado, una marca que no se había visto antes.

El exdesafiante ya había hecho historia en el Mundial de Pesas de 2025, en el que también consiguió una medalla de oro y alcanzó el récord en el total. López además también es medallista de Juegos Olímpicos, competencia en la que alcanzó la presea de plata.



¿Quién es Yeison López, pesista y exparticipante del ‘Desafío’?

Yeison López nació el primero de septiembre de 1999 en Istmina, Chocó, una región donde el talento deportivo ha sido históricamente una vía de superación. Su historia no ha estado exenta de dificultades: incluso tuvo que salir de su tierra natal debido a amenazas contra su familia, una situación que marcó su carácter y su camino en el deporte.



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Comenzó en la halterofilia en 2016, inspirado por familiares que también practicaban este deporte, y rápidamente mostró condiciones excepcionales que lo llevaron a destacarse en competencias juveniles.

El gran salto internacional de López llegó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde consiguió la medalla de plata, consolidándose como una de las grandes cartas de Colombia en el levantamiento de pesas. Este logro lo posicionó definitivamente en la élite mundial y confirmó que su nombre debía ser tenido en cuenta en cada competencia.

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Quienes siguen su carrera destacan su mentalidad competitiva. El propio López ha dejado claro que su objetivo es aún mayor: convertirse en campeón olímpico, un sueño que ya forma parte de su hoja de ruta deportiva.