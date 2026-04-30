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Carolina Cruz habló sobre el matrimonio tras relación con Lincoln Palomeque - CaracolTV

Carolina Cruz compartió una reflexión sobre el matrimonio durante una conversación en el pódcast "Puedo Ser", donde habló de sus creencias pasadas y su experiencia personal.

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Carolina Cruz habló sobre el matrimonio y confesó si tenía planes de casarse

Carolina Cruz compartió una reflexión sobre el matrimonio durante una conversación en el pódcast "Puedo Ser", donde habló de sus creencias pasadas y su experiencia personal.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Carolina Cruz habló sobre su postura frente al matrimonio.jpg