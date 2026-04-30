Carolina Cruz habló sobre el matrimonio y confesó si tenía planes de casarse

Carolina Cruz abrió un espacio de conversación sobre su vida personal durante su participación en el pódcast "Puedo Ser", escenario en el que abordó su visión sobre el matrimonio, las razones por las que no había dado ese paso y cómo cambió su manera de pensar con el paso de los años.



Carolian Cruz se refirió a su postura sobre el matrimonio

Durante la charla, la presentadora explicó que en algún momento de su vida sí contempló la posibilidad de casarse. Sin embargo, esa expectativa no se concretó. Al referirse a esa etapa, mencionó la relación que sostuvo con Lincoln Palomeque, con quien compartió cerca de doce años y formó una familia junto a sus hijos Matías y Salvador.

Cruz señaló que esa relación funcionó durante largo tiempo sin necesidad de formalizar un vínculo legal o religioso. La historia sentimental terminó en 2022 y, desde entonces, ambos enfocaron sus esfuerzos en mantener la coparentalidad y el bienestar de sus hijos.



En la conversación también explicó que, tras la separación, revisó muchas de las ideas que había construido alrededor del matrimonio. Reconoció que durante años consideró que casarse podía representar una forma de seguridad o protección dentro de la pareja, percepción que luego cuestionó al analizar su propia experiencia.





La empresaria manifestó que esa creencia se convirtió en una limitación personal, pues durante un tiempo pensó que la relación habría sido distinta si hubiese existido un compromiso formal. No obstante, con el paso del tiempo concluyó que la estabilidad de una pareja no depende exclusivamente de un contrato o de una ceremonia.

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Carolina Cruz también habló sobre la presión social y religiosa que suele relacionar el matrimonio con la permanencia afectiva o con la idea de una familia sólida. Frente a ese punto, indicó que muchas personas asumen compromisos permanentes sin considerar que los sentimientos pueden transformarse con los años.

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Según explicó, el amor atraviesa cambios y, en algunos casos, las parejas toman caminos diferentes después de procesos personales de sanación, perdón y crecimiento. En ese contexto, sostuvo que la felicidad individual y familiar no debería depender únicamente de mantener una unión cuando ya no existe bienestar entre las partes.

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La presentadora afirmó además que su prioridad actual estaba centrada en el equilibrio personal y en el acompañamiento de sus hijos. Por esa razón, consideró que una relación plena podía construirse desde otros acuerdos y no necesariamente desde el matrimonio.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de casarse en el futuro, aunque aclaró que no lo veía como una obligación ni como una meta indispensable. Con esa postura, mostró una visión más flexible frente al tema y explicó que, si llegara a suceder, lo asumiría con naturalidad, pero que también estaba tranquila si no ocurría.

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