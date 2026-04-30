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Luisa Fernanda W reveló diagnóstico de cáncer en una de sus mascotas - CaracolTV

La creadora de contenido habló con sus seguidores sobre los animales que siguen en Bogotá y contó que uno de sus gatos enfrenta cáncer, situación que impidió su traslado a México.

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Luisa Fernanda W reveló preocupante diagnóstico en su entorno familiar

La creadora de contenido habló con sus seguidores sobre los animales que siguen en Bogotá y contó que uno de sus gatos enfrenta cáncer, situación que impidió su traslado a México.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de abr, 2026
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