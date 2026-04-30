Luisa Fernanda W reveló preocupante diagnóstico en su entorno familiar

Luisa Fernanda W se pronunció por medio de sus redes sociales para responder preguntas de sus seguidores y actualizar información relacionada con su entorno familiar y sus mascotas. Durante la dinámica, la influenciadora explicó cómo se encontraban varios de los animales con los que convivió en Colombia y detalló cuáles permanecían en Bogotá tras su mudanza a México.

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Una de las mascotas de Luisa Fernanda W enfrenta cáncer y otro falleció

La empresaria se instaló en Ciudad de México junto a Pipe Bueno y sus dos hijos. Desde allí abrió un espacio de interacción con su comunidad digital, donde atendió varias inquietudes sobre su vida actual y sobre los cambios que implicó su traslado al exterior.



Una de las preguntas estuvo enfocada en los gatos de raza esfinge que durante años aparecieron en publicaciones y fotografías compartidas por la creadora de contenido. Frente a la consulta, Luisa Fernanda W informó que los animales continuaban en Bogotá y explicó que no había sido posible llevarlos con ella.

Según relató, uno de los felinos, llamado Bills, había sido diagnosticado con cáncer, condición que impedía su ingreso al país mexicano. La revelación generó reacciones entre sus seguidores, quienes recordaron la presencia constante del animal en el contenido digital que la empresaria publicó durante los últimos años.

También se refirió a otra de sus gatas, Siza, de la que indicó que seguía junto a Bills en la capital colombiana. Ambos animales permanecían bajo el cuidado de una persona de confianza encargada de atender sus necesidades mientras ella continuaba residenciada en México.





Además de hablar de sus gatos, la influenciadora actualizó el estado de varios perros que hicieron parte de su hogar. Mencionó a Berlin, sobre quien señaló que ya tenía una edad avanzada, aunque se encontraba estable y bajo supervisión.

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En el mismo espacio confirmó la muerte de Tokyo, otro de sus perros. Indicó que el animal falleció luego de sufrir un paro cardíaco. La noticia llamó la atención de parte de sus seguidores, quienes también conocían al canino por apariciones previas en redes sociales.

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Sobre Milan, otro de sus perros, señaló que se encontraba en buenas condiciones. Con ello, entregó un panorama general del estado actual de los animales que permanecían en Colombia y de aquellos que ya no seguían con vida.

Adicionalmente, Luisa Fernanda W mostró a las mascotas que la acompañaban en México. Se trataba de dos gatos de raza Maine Coon, un macho y una hembra, identificados como Yinu y Atalaya.

Con estas respuestas, la creadora de contenido resolvió varias dudas de sus seguidores sobre sus animales y explicó cómo había reorganizado su cuidado tras el cambio de residencia junto a su familia.

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