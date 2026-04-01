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Cómo se enteró Luisa Fernanda W, novia de Pipe Bueno, de la muerte de Yeison Jiménez - CaracolTV

Luisa Fernanda W, prometida de Pipe Bueno, concedió entrevista para Charlas Divinas, donde contó cómo se enteró toda la familia de la muerte de Yeison Jiménez el 10 de enero en Boyacá.

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Luisa Fernanda W habló de muerte de Yeison Jiménez: su hijo temió por vida de Pipe Bueno

La creadora de contenido digital admitió que la muerte de 'El Aventurero' ha sido el suceso reciente que más ha afectado a su futuro esposo. Así sacudió la noticia a toda su familia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Luisa Fernanda W contó cómo la noticia de la muerte de Yeison Jiménez sacudió a su familia.