Luisa Fernanda W habló de muerte de Yeison Jiménez: su hijo temió por vida de Pipe Bueno

Luisa Fernanda W concedió una entrevista para el pódcast Charlas Divinas by Mafe García y July del Río, en la que habló sobre distintos momentos personales que han marcado su vida. Durante la conversación, trató temas como la muerte de su exnovio Fabio Legarda, ocurrida a causa de una bala perdida, su relación con Pipe Bueno y, además, recordó el fallecimiento de Yeison Jiménez.

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'El Aventurero' falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente de avión registrado en Boyacá en compañía también de integrantes de su equipo de trabajo.

Cómo se enteraron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno de la muerte de Yeison Jiménez

Según explicó, ella recibió la información a través de una llamada de su suegra, Martha, quien le preguntó si se encontraba con Pipe Bueno para poder comunicarle lo sucedido. En ese instante, el teléfono estaba en altavoz, por lo que su hijo mayor, Máximo, escuchó la conversación. Ante esto, el menor interpretó que algo le había ocurrido a su padre.

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"Máximo de una se pone a llorar: 'mamá, qué le pasó a mi papá' y yo 'no, amor, tranquilo' y yo también atacada por esa noticia", contó en el mencionado espacio.

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Frente a esa reacción, la creadora de contenido digital indicó que intentó tranquilizar al niño mientras procesaba la información recibida. Posteriormente, cuando logró comunicarse con Pipe Bueno y le contó lo ocurrido con el menor, el cantante reaccionó de manera inmediata ante lo sucedido.

En ese momento, la influencer se encontraba en Cartagena, por lo que decidió tomar un avión para acompañar a su pareja. La paisa indicó que este hecho generó un impacto significativo en el cantante de música popular, quien se cuestionó sobre lo ocurrido y lo ha considerado como uno de los episodios que más lo ha afectado en tiempos recientes.

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Por otra parte, también señaló que su pareja habría conocido la noticia antes de hablar con ella. Esto, debido a que el cantante, al parecer, recibió una llamada de una persona vinculada al equipo de trabajo de Yeison Jiménez.

"Cuando yo llamo a Pipe, pues ya sabía", añadió en la entrevista.

Finalmente, admitió que este episodio ha marcado a la familia, así como a los seguidores y colegas del difunto artista.