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Esposa de Yeison Jiménez lloró en público por regalo que le hicieron - CaracolTV

Pese a que ya se había conocido que Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, asistió a una boda con su cuñada, ahora se conoció un video que fue tomado durante la celebración. Míralo acá.

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Viuda de Yeison Jiménez rompió a llorar en su aparición pública: VIDEO de su reacción

Pese a que ya se había conocido que Sonia Restrepo asistió a una boda con su cuñada, ahora se conoció un video que fue tomado durante la celebración. Míralo acá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Cómo reaccionó la viuda de Yeison Jiménez tras recibir reconocimiento al talento del artista.