Viuda de Yeison Jiménez rompió a llorar en su aparición pública: VIDEO de su reacción

Sonia Restrepo volvió a ser tema de conversación en plataformas digitales debido a una aparición pública. Desde la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá junto a su equipo de trabajo, distintos usuarios han seguido de cerca las novedades sobre la familia.

Aunque la mujer ha mantenido un perfil bajo durante los últimos meses, su nombre ha continuado apareciendo en publicaciones y registros audiovisuales difundidos en redes sociales.



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Por qué la viuda de Yeison Jiménez lloró en evento público

Recientemente, se conoció que Sonia asistió a la boda de unos amigos, a la que acudió en compañía de Lina Jiménez, quien es su cuñada. La información sobre su asistencia se dio a conocer inicialmente por una publicación en las historias de Instagram de la misma hermana del cantante.

Posteriormente, comenzó a circular un video grabado durante la celebración. En el registro se observa un momento en el que los organizadores del evento realizan un homenaje a Yeison Jiménez. Durante este acto, se destapa un cuadro con la imagen del artista para que Restrepo lo reciba.





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En ese instante, la mujer reacciona cubriendo su rostro mientras llora, lo que conmovió no solo a los asistentes sino también a aquellas personas que vieron el clip en Internet.

Es necesario señalar que la viuda de 'El Aventurero' ha optado por mantener un bajo perfil desde el accidente. Aunque ha estado presente en algunos homenajes organizados en honor al artista, no ha ofrecido declaraciones públicas extensas ni entrevistas en las que aborde directamente lo ocurrido.

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Finalmente, la difusión del video generó múltiples reacciones entre los usuarios de redes sociales: "Me encanta la sabiduría, la humildad de la hermana dándole el primer lugar a Sonia, por mas cuñadas que sean. Bella, inteligente y sabia", "Duele el alma, uffff, Dios te dé mucha fortaleza. Eres una guerrera 💪", "Si uno no lo ha podido superar, imagínese ella que vivió las duras y las maduras con él 🥺", "Dios mío. Ella acaricia el cuadro. Sentí el dolor en mi pecho 😢", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.