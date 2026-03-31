María C., del 'Desafío', se hizo procedimiento en el rostro y presumió los resultados

María C., exparticipante del ‘Desafío del Siglo XXI’, volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir en las historias de su cuenta de Instagram información relacionada con un procedimiento estético realizado recientemente. A través de este contenido, la joven dio a conocer algunos detalles sobre los cambios que decidió hacerse, lo que generó interacción entre quienes la siguen.

Mira también: Deisy, del 'Desafío', le contestó a fan que le preguntó si no tiene nada de nada con Rata



Qué se hizo María C., exparticipante del Desafío, en el rostro

De acuerdo con lo publicado, María C. se sometió a la aplicación de ácido hialurónico en los labios. Este procedimiento tuvo como objetivo darles forma y ajustar su apariencia. Según lo mostrado en sus historias, el resultado se percibe como un cambio leve, aunque permite notar los labios con mayor volumen en comparación con su aspecto anterior.



Además, la propia exparticipante compartió su reacción frente al resultado, dejando ver que se encuentra conforme con el procedimiento realizado.





Mira también: Exparticipantes del ‘Desafío’ montaron puesto en la calle; sin pena repartieron comida

Publicidad

El procedimiento al que se sometió la Súper Humana no es reciente, sino que se lo había realizado tiempo atrás. Sin embargo, decidió mostrar los resultados hasta ahora, lo que, según lo expuesto en sus publicaciones, permite observar con mayor claridad los efectos alcanzados.

Asimismo, se conoció que este no fue el único tratamiento estético al que se sometió en la misma clínica. En paralelo a la aplicación de ácido hialurónico, María C. también optó por un procedimiento con bótox en la zona de la frente. Este tipo de intervención tiene como finalidad reducir la aparición de líneas de expresión, lo que complementa los ajustes realizados en otras áreas del rostro.

Publicidad

Mira también: Exparticipante del ‘Desafío Súper Regiones 2019’ fue operada de tres hernias discales

En relación con esta experiencia, la joven también se refirió a la sensación durante la aplicación del bótox. Según explicó en el video públicado por el centro estético, el procedimiento no le generó molestias significativas, señalando que el nivel de dolor es tolerable.

La exreina de belleza y abogada hace poco también dio de qué hablar al asistir en un concierto de Joaquín Guiller donde tuvo la oportunidad de conocerlo y hasta aprovechó para ponerlo a bailar joropo, actividad que frecuentemente realizaba con sus compañeros cuando estaba dentro de La Ciudad de las Cajas.

Decenas de usuarios la felicitaron por su carisma y por lo lejos que ha llevado la tradición y el orgullo que siente por su cuidad de origen.