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Qué procedimiento se hizo María C., exintegrante de Omega en el 'Desafío'- CaracolTV

María C., quien hizo parte de Omega en el 'Desafío del Siglo XXI', presumió cómo se ven sus labios luego de que pasara algún tiempo desde la realización del procedimiento.

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María C., del 'Desafío', se hizo procedimiento en el rostro y presumió los resultados

La Súper Humana que hizo parte de Omega en La Ciudad de las Cajas presumió cómo se ven sus labios luego de que pasara algún tiempo desde la realización del procedimiento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Qué procedimiento estético se hizo María C., meses después de salir del 'Desafío'.