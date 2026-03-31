Protagonista de 'Hicrán' cumplió 15 años: así celebró su paso de "niña a mujer"

En 2024 se estrenó 'Hicrán', una novela turca que presenta la historia de una mujer marcada por la pérdida de su bebé al momento de nacer. A partir de este hecho, la protagonista continúa su vida desempeñándose como niñera en la casa de una familia adinerada. Sin embargo, en ese mismo lugar ocurre una coincidencia determinante, ya que allí vive Melek, quien resulta ser su hija biológica.

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La producción contó con la participación de la actriz infantil Nisa Aksongur en el papel de la menor. Desde entonces, el paso del tiempo ha sido evidente, pues para 2026 la intérprete ha crecido y ha continuado con su desarrollo personal fuera de la pantalla. En ese sentido, recientemente se dio a conocer un acontecimiento importante en su vida, relacionado con la llegada de una nueva etapa.

El pasado 29 de marzo, Nisa Aksongur cumplió 15 años y celebró esta fecha en compañía de sus seres cercanos. Asimismo, compartió este momento a través de sus redes sociales, específicamente mediante una publicación en Instagram. En la galería, mostró una serie de fotografías que dan cuenta de su crecimiento, comenzando con una imágen de cuando era bebé y continuando con otra más actual, en las que se observa el cambio físico que ha experimentado con el paso de los años. Además, en las imágenes también aparece un ramo de flores que recibió, al parecer, como parte de la celebración.

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¿En Turquía se celebran los 15 años como en Latinoamércia?

En América Latina esta celebración suele organizarse como un evento importante que marca el paso de la niñez hacia una nueva etapa, generalmente vinculada a la adolescencia o a convertirse en "mujer". Esta costumbre tiene orígenes que combinan elementos heredados de tradiciones españolas y de pueblos indígenas, lo que ha derivado en diferentes formas de festejo.





Por su parte, en Turquía no se celebra una tradición de la misma manera. En lugar de ello, este proceso suele estar más relacionado con momentos importantes como la finalización de los estudios o la preparación para el matrimonio. Por consiguiente, aunque el cumpleaños número quince puede ser motivo de reunión familiar o celebración, no es un ritual trascendental dentro de la vida de sus habitantes.

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