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Cuántos años tiene Nisa Aksongur, la niña de 'Hicrán', la novela turca- CaracolTV

El pasado domingo 29 de marzo, Nisa Aksongur celebró su cumpleaños número 15 rodeada de sus familiares y amigos, momento que no dudó en compartir a través de las plataformas digitales.

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Protagonista de 'Hicrán' cumplió 15 años: así celebró su paso de "niña a mujer"

El pasado domingo 29 de marzo, Nisa Aksongur celebró su cumpleaños número 15 rodeada de sus familiares y amigos, momento que no dudó en compartir a través de las plataformas digitales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Cuándo cumplió años la niña de 'Hicrán' y cómo luce en la actualidad.