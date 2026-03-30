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Dylan Fuentes responde a acusaciones de su expareja Angie Paez por manutención de su hijo - CaracolTV

La controversia entre Dylan Fuentes y su expareja Angie Páez se reactiva tras la difusión de mensajes y videos sobre el cumplimiento de la manutención de su hijo, generando nuevas reacciones en redes.

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Dylan Fuentes responde a acusaciones de su expareja por manutención de su hijo

La controversia entre Dylan Fuentes y su expareja Angie Páez se reactiva tras la difusión de mensajes y videos sobre el cumplimiento de la manutención de su hijo, generando nuevas reacciones en redes.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de mar, 2026
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