Dylan Fuentes responde a acusaciones de su expareja por manutención de su hijo

El cantante Dylan Fuentes enfrenta nuevamente un conflicto con su expareja Angie Páez relacionado con la manutención de su hijo, Maximiliano. La situación se reactiva en marzo de 2026 luego de que Páez publicara conversaciones en las que expone presuntos incumplimientos por parte del artista.

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Estas fueron las acusaciones de la expareja de Dylan Fuentes hacía él

Según el contenido difundido, Páez señala que Fuentes asegura no contar con dinero suficiente para cubrir gastos del menor, mientras mantiene otros consumos personales como viajes y compras. Estas publicaciones marcan el inicio de una nueva etapa del conflicto, que ya había tenido antecedentes el año anterior, cuando ambas partes indicaron haber llegado a un acuerdo.



Tras la difusión de estos mensajes, Fuentes publica un video en el que responde a las acusaciones. En su intervención, indica que este tipo de situaciones no benefician a su hijo y afirma que ha cumplido con lo establecido por la ley en cuanto a la manutención. También menciona que solo en una ocasión tuvo dificultades para realizar el pago a tiempo debido a un inconveniente personal.

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El artista cuestiona además la cifra mencionada por su expareja, cercana a los 350 mil pesos mensuales, asegurando que su aporte es superior a ese valor y que también asume otros gastos adicionales relacionados con educación y salud. En su declaración, sostiene que no ha abandonado sus responsabilidades y que su trabajo está enfocado en garantizar el bienestar de su hijo.

Posteriormente, Páez responde a través de un video en TikTok, donde presenta su versión de los hechos. Allí explica que el acuerdo de conciliación establece una cuota mensual de 350 mil pesos, mientras que anteriormente era de 430 mil pesos. También indica que en algunos momentos recibió montos inferiores, cercanos a los 250 mil pesos.

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En su intervención, Páez afirma que la situación no afecta directamente al menor en términos de exposición digital, ya que asegura que no tiene acceso a estas plataformas. Además, sostiene que no emite comentarios negativos sobre el padre frente al niño, señalando que lo que impacta son las acciones relacionadas con el cumplimiento de las responsabilidades.

Como parte de su respuesta, muestra pruebas sobre los pagos recibidos y niega que Fuentes aporte el doble de la cuota acordada. También menciona situaciones en las que, ante problemas de salud del menor, el artista no habría estado presente, argumentando compromisos laborales.

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Uno de los puntos que intensifica la controversia es la compra de uniformes escolares. Fuentes asegura no haber sido informado previamente de este gasto, mientras que Páez presenta evidencia de haber comunicado la situación desde noviembre. Además, señala que el padre no asiste a eventos importantes como actividades académicas o celebraciones.

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Páez también retoma el acuerdo alcanzado el año anterior, indicando que ofreció disculpas públicas tras compromisos de cambio que, según afirma, no se han cumplido. En sus declaraciones, califica la situación como un caso de violencia económica.

Aunque Fuentes mantiene su postura de cumplimiento y presencia, la controversia genera reacciones en redes sociales, donde usuarios opinan sobre el caso tras la difusión de ambas versiones.

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