Blessd se lava las manos tras indirecta a Aida Victoria Merlano: "No quiero un StoryTime"

Blessd realiza un concierto durante el pasado fin de semana en el Estadio Atanasio Girardot, donde interpreta varios de sus temas ante miles de asistentes. En el evento participan artistas invitados como Maluma, Anuel, Kris R, Luis Alfonso, Darell, J Álvarez y Fuerza Regida, quienes se suman a diferentes momentos del espectáculo.

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Este fue el mensaje que Blessd le dedico a Aida Victoria Merlano

Uno de los episodios más comentados ocurre cuando Kris R sube al escenario y, durante la interpretación de una de sus canciones, se incluye una frase que menciona a Aida Victoria Merlano y a Westcol. En ese fragmento, la línea es repetida en varias ocasiones, lo que provoca reacciones inmediatas entre los asistentes: "Le puso cachos a la polla que tenía, como Westcol a Aida".



Tras ese momento, Blessd interviene desde el escenario y emite un mensaje en el que hace referencia directa a la situación. En su intervención, el artista señala que no es responsable del contenido de la canción y busca evitar interpretaciones sobre una posible dedicatoria. Además, menciona a Aida Victoria Merlano en tono conciliador y agradece, lo que genera comentarios y risas entre el público presente.

El contexto del mensaje adquiere relevancia debido a antecedentes entre los involucrados. Durante la relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano, y posteriormente tras su separación, se registran intercambios públicos en los que Blessd realiza comentarios hacia ella. Estas declaraciones generan respuestas por parte de Merlano, quien se pronuncia en su momento para rechazar las afirmaciones y cuestionar al cantante.





De esa controversia surge una frase que se vuelve recurrente en redes sociales: "Blessd no es ejemplo de nada"; en la que Aida Victoria Merlano afirma que Blessd no representa un ejemplo. La declaración se origina en una entrevista en la que también hace referencia a aspectos relacionados con la ética y la conducta del artista.

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Durante el concierto en Medellín, el mensaje de Blessd se produce frente a miles de asistentes y en un momento que coincide con la presencia de Westcol entre el público. El creador de contenido asiste acompañado de su actual pareja, Luisa Castro, lo que añade atención a la escena en el estadio.

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Las palabras del cantante generan diversas reacciones entre los asistentes, quienes responden con expresiones de humor ante la situación planteada en vivo. El episodio se difunde posteriormente en redes sociales, donde usuarios comparten fragmentos del momento.

Hasta el momento, Aida Victoria Merlano no se pronuncia públicamente sobre lo ocurrido en el concierto ni sobre las palabras emitidas por Blessd durante su presentación. El hecho continúa generando comentarios en plataformas digitales mientras se mantienen las referencias al episodio ocurrido en el escenario.

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