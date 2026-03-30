Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Yeferson Cossio
'La Reina del Flow 3'
Daniela Ospina y su despedida de soltera
Programación de Caracol

Cuál fue el mensaje que Blessd le dedicó a Aida Victoria Merlano tras indirecta en concierto en Medellín - CaracolTV

Durante su presentación en Medellín, Blessd responde a una referencia sobre Aida Victoria Merlano en una canción y genera reacciones del público, en un evento con varios invitados.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Blessd se lava las manos tras indirecta a Aida Victoria Merlano: "No quiero un StoryTime"

Durante su presentación en Medellín, Blessd responde a una referencia sobre Aida Victoria Merlano en una canción y genera reacciones del público, en un evento con varios invitados.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de mar, 2026
Comparta en:
Blessd manda mensaje a Aida en Concierto.jpg