Isabella Ladera y Hugo García aclaran confusión sobre supuesto nacimiento de su bebé

Una publicación en las historias de Instagram de Hugo García genera confusión entre los seguidores de Isabella Ladera. En la imagen aparece la modelo sosteniendo a un bebé, lo que lleva a múltiples interpretaciones sobre un posible nacimiento anticipado. La reacción se intensifica debido a que, días antes, Isabella había compartido que se encontraba en el sexto mes de gestación.

Mira también: Isabella Ladera sufrió un susto en su embarazo: "Por un momento no lo sentí"



La fotografía despierta preguntas sobre un posible parto prematuro. Los comentarios se multiplican en redes sociales, donde usuarios intentan entender si la pareja ya había dado la bienvenida a su hijo. La falta de contexto en la imagen contribuye a que la situación se viralice rápidamente.

Horas después de la publicación inicial, ambos creadores de contenido utilizan sus redes sociales para aclarar lo sucedido. A través de nuevas historias, explican que el bebé que aparece en la imagen no es su hijo y que el embarazo continúa con normalidad. También agradecen los mensajes recibidos por parte de sus seguidores, quienes habían reaccionado ante la posibilidad del nacimiento.

Publicidad

De manera paralela, Isabella comparte nuevas fotografías en las que aparece junto a su hermana. En estas imágenes se evidencia que el bebé es su sobrino y no su hijo. Los mensajes que acompañan las publicaciones permiten entender el origen de la confusión generada previamente: "Orgullosa de ti hermana de mi vida... Cuando crezca el bebé le diré que yo le di su primer tete".

Con estas publicaciones, la pareja aclara que el proceso de gestación sigue su curso y que aún no se ha producido el nacimiento de su hijo. La información difundida posteriormente permite a los seguidores comprender el contexto completo de la situación.

Publicidad

Mira también: Isabella ladera, ex de Beéle, anuncia embarazo junto a su nueva pareja



Esta es la solicitud que Isabella Ladera les hizo a su seguidores frente a su embarazo

Isabella utiliza su cuenta de TikTok para dirigirse a sus seguidores con una solicitud relacionada con su embarazo. En el video, pide que las personas eviten tocar su vientre cuando la encuentren en espacios públicos sin su autorización. Explica que, aunque reconoce el cariño de quienes la siguen, este tipo de contacto le genera incomodidad tanto física como emocional.

En el mismo mensaje, señala que su intención no es generar controversia, sino expresar una necesidad personal durante esta etapa de su vida. Indica que existen otras formas de demostrar afecto, como palabras o fotografías, sin necesidad de recurrir al contacto físico.

La creadora de contenido enfatiza en la importancia de escuchar su cuerpo y respetar los límites que establece durante el embarazo. Con esta petición, busca generar conciencia entre sus seguidores sobre el respeto al espacio personal en contextos similares.

Mira también: Isabella Ladera aseguró que fue víctima de brujería y mostró FOTOS de lo que le hicieron

