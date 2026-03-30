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Isabella Ladera aclara confusión sobre el nacimiento de su bebé y hace una solicitud a sus seguidores - CaracolTV

Una publicación en redes sociales genera dudas entre internautas, por lo que los creadores de contenido explican la situación relacionada con su embarazo y ella hace una solicitud a sus seguidores.

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Isabella Ladera y Hugo García aclaran confusión sobre supuesto nacimiento de su bebé

Una publicación en redes sociales genera dudas entre internautas, por lo que los creadores de contenido explican la situación relacionada con su embarazo y ella hace una solicitud a sus seguidores.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Isabella Ladera dice que su bebé no ha nacido y hace una solicitud.jpg